Ford dévoile une Mustang Mach-E unique en l’honneur des femmes pilotes de la Seconde Guerre mondiale

Cette Mach-E unique sera vendue aux enchères au profit d’une œuvre de bienfaisance lors du salon aéronautique Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture à Oshkosh 2021, dans le Wisconsin, le 29 juillet.

Ford Mustang Mach-E – Crédit : Ford

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Women Airforce Service Pilots, un groupe de pilotes volontaires américains, ont transporté des avions de guerre vers d’innombrables bases de l’armée américaine dans le monde entier. Ces 1 000 femmes civiles ont parcouru presque 97 millions de kilomètres depuis la création officielle du groupe de 1943 à la fin de 1944. Au total, 38 d’entre elles sont mortes dans l’exercice de leurs fonctions. Malgré cela, les volontaires n’ont pas été reconnues comme des militaires actifs avant 1977. À cette date, elles ont finalement obtenu un statut militaire rétroactif.

La Ford Mach-E est un véhicule électrique que nous avions pu tester pendant 2000 km. Cette version personnalisée devrait offrir les mêmes caractéristiques que les modèles classiques, seule son apparence est différente. On sait depuis peu que les Mach-E disposent d’une batterie structurelle au lieu d’un pack classique, qui a pour avantage de faire chuter son poids.

Ford fait don du véhicule pour soutenir une association caritative

C’est la 12e fois que Ford fait don d’un modèle sur le thème de l’aviation pour la vente aux enchères. Cependant, c’est la première fois qu’il est électrique. Ensemble, ces Ford personnalisées ont permis de récolter plus de 4 millions de dollars. La vente devrait avoir lieu demain au salon aéronautique Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture à Oshkosh 2021.

Comme on peut le voir sur les images, la Mustang Mach-E spéciale présente une peinture personnalisée et des couleurs militaires inspirées des avions de guerre. Les flancs sont ornés de l’étoile de l’armée de l’air américaine. On retrouve aussi le numéro 38 à l’avant du véhicule, le pare-chocs arrière et à l’intérieur de l’habitacle. À l’arrière, on peut aussi apercevoir le logo des ailes des Women Air Force Service Pilots avec l’inscription 1942-1944. Ford a inscrit 1942 et non 1943, car des femmes avaient déjà été engagées avant la création officielle du groupe.

Ford Mustang Mach-E Women Airforce Service Pilots – Crédit : Ford

Source : Carscoops