Forfait B&You : 100Go à 13,99€ jusqu’à dimanche seulement !

En cette fin d’année vous avez envie de faire quelques économies sur votre forfait mobile ? Bouygues Télécom lit dans vos pensées et pour vous faire plaisir vous propose une belle offre à ne pas rater. Il va falloir vous dépêchez car l’offre est valable jusqu’au dimanche 20 décembre. Il vous reste donc quelques jours pour bénéficier de cette offre B&You 100 Go à 13,99€.

Tic, tac…. il vous reste jusqu’à lundi pour souscrire à cette offre. Autant dire qu’il va falloir vite réfléchir sinon l’offre va vous passer sous le nez et à ce tarif cela serait fort regrettable. Petit rappel, ce forfait B&You 100 Go est de 13,99€/par mois et ce sans engagement (une bonne nouvelle supplémentaire), vous pourrez donc résilier votre forfait à tout moment, une raison de plus pour réfléchir vite et vous laisser tenter avant lundi.

Les services accessibles sont les appels et les sms illimités, les MMS illimités en France Métropolitaine, 15 Go utilisables en Europe et dans les départements d’Outre-Mer. Belle surprise également la possibilité de profiter de Spotify Premium pendant 3 mois (9,99€/mois) ainsi vous pourrez découvrir les derniers albums ou les grands classiques de vos stars préférées.

Ce dernier argument vous a fait craquer ? Il ne vous reste plus qu’à effectuer votre demande, votre nouvelle carte SIM vous sera facturée 10€ et parviendra à votre domicile dans un délai de quelques jours seulement.

Cet article est une publication sponsorisée par B&You.