Forfait Cdiscount Mobile : 9,99 €/ mois pour 200 Go pendant 1 an

Si vous trouvez que votre facture est trop salée, voici un bon plan qui devrait vous intéresser. Le forfait Cdiscount Mobile est en ce moment à 9,99 € par mois pour 200 Go, pour en profiter il faudra y souscrire au plus tard le 27 juin 2021.

Le forfait Cdiscount Mobile sans engagement est à 9,99 €

Jusqu’au 27 juin, c’est donc le moment de devenir un nouveau client afin de bénéficier de ce forfait mobile 200 Go à 9,99 € par mois pendant 1 an. Au bout d’un an, le forfait passera à 24,99 € mais s’agissant d’une offre sans engagement vous aurez bien évidemment la possibilité de comparer les tarifs et de passer chez la concurrence si vous trouvez mieux.

Pour ce tarif, l’offre comprend les appels, les SMS et les MMS illimités en France Métropolitaine. L’offre est également valable pour 38 destinations ( 27 pays de l’UE, Islande, Liechtenstein, Norvège et 8 destinations de l’Outre-Mer.) Sur ces destinations vous aurez 17 Go de data disponible.

A savoir que la carte SIM vous sera facturée 10 € et vous pourrez conserver votre numéro de téléphone portable actuel. Il ne vous reste plus qu’à cliquer directement sur l’onglet « j’en profite de suite » et à renvoyer les documents nécessaires. Votre dossier sera validé dans un délai de 48 heures ouvré et votre carte SIM sera envoyée à votre domicile.