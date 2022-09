Forfait mobile : 9,99 euros pour ce forfait 70 Go sur le réseau Bouygues Telecom

NRJ Mobile affiche son forfait 70 Go à prix attractif – Photo d’Andrea Piacquadio provenant de Pexels

À la recherche de bon plan forfait mobile pour ce week-end ? NRJ Mobile possède une offre attrayante que vous pouvez profiter jusqu’à mardi. Son forfait 70 Go est affiché à 9,99 €/mois. Et ce prix ne devrait pas bouger après la première année.

En souscrivant à ce forfait, vous disposerez d’une enveloppe web de 70 Go en 4G chaque mois pour profiter d’internet sur votre mobile en France métropolitaine. 12 Go de data en roaming y sont aussi inclus. Vous pouvez vous en servir durant vos séjours en zones Europe et DOM. Concernant les appels et SMS/MMS, ils sont tous illimités.

Notez que ce forfait NRJ Mobile est proposé sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Outre la qualité, il offre également d’avantage de couvrir 99 % de la population métropolitaine.

Enfin, cette offre est sans engagement. Vous disposez d’une liberté totale dans la gestion de votre abonnement. Si vous souhaitez résilier et changer d’offre, vous pouvez le faire à tout moment et sans la moindre contrainte.



En résumé, voici ce qu’il faut retenir de ce forfait NRJ Mobile en promo :

70 Go de données mobiles en 4G en France métropolitaine ;

12 Go de données mobiles en 4G depuis Europe et DOM ;

Appels et SMS/MMS illimités ;

Réseau mobile Bouygues Telecom ;

Forfait sans engagement et sans limite de durée ;

Offre valable jusqu’au 20 septembre 2022 inclus.

