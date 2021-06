Fortnite : Batman assume tricher dans sa lutte contre le crime

Batman/Fortnite: Zero Point laisse entendre que Batman serait en réalité un tricheur « sale et puant ».

Depuis toujours, Batman est connu pour combattre le crime avec méthodologie et efficacité. S’il ne tue jamais ses victimes, il sait comment venir à bout de tous les dangereux criminels. Pourtant, Batman / Fortnite : Zero Point laisse entendre que le super-héros serait en réalité un tricheur invétéré, aussi fourbe que puant.

Batman : un tricheur assumé ? – Crédit : DC Comics

Lors d’un combat aux côtés de Catwoman, l’homme chauve-souris avoue sans détour tricher pour mettre hors d’état de nuire ses adversaires. Mais le héros utilise une toute autre terminologie lorsqu’il s’agit de parler de tricherie.

Batman, menteur et tricheur ?

La scène se passe dans des souterrains. Batman et ses acolytes se battent contre plusieurs adversaires de taille. Le héros demande alors à son bastion de ne pas baisser la garde. « Leurs compétences au corps à corps sont impressionnantes » lance alors Batman. La lutte semble complexe et le groupe ennemi ne semble pas vouloir abandonner de sitôt le combat. Mais au moment de revenir à la lutte, Catwoman lance une phrase à son co-équipier : « alors triche! ».

Pourtant cela n’est pas dans l’habitude du héros. En effet, son groupe est en infériorité numérique à ce moment précis. Et ce n’est pas dans le mantra de Batman de jouer de ruses trop simplistes pour venir à bout d’un adversaire. Du moins, c’est que ce que l’on croyait jusqu’à présent ! Batman saisit alors un de ses assaillants et lance une phrase lourde de sens : « je préfère l’appeler guerre asymétrique ». Cette seule expression divulgue que Batman triche en permanence, même s’il préfère utiliser un autre terme pour parler de sa « technique ».

On comprend ainsi mieux pourquoi le super-héros sort systématiquement vainqueur de ses combats. Il a toujours une longueur d’avance sur ses ennemis et sait parfaitement comment les arrêter. La chauve-souris avoue donc tricher lorsque cela l’arrange, surtout si il se sent dans une position inconfortable.

Si cela est déroutant, cette révélation confère à Batman une certaine »humanité ». Finalement, tout super-héros qu’il soit, ce dernier est parfois obligé d’utiliser quelques tours de passe-passe pour ne pas perdre la face. Ce n’est pas ce que l’on attend d’un super-héros, mais cela à le mérite de montrer que malgré sa force, il a aussi quelques failles !

Source : Screenrant

