Free casse le prix du forfait 100 Go avec sa nouvelle série limitée

Jusqu’au 04 octobre, le forfait 100 Go est proposé à 13,99 €/mois pendant un an chez Free.

Free propose régulièrement une promotion sur l’un de ses forfaits mobiles sans engagement. En ce moment, c’est le forfait 100 Go qui bénéficie d’une réduction faisant tomber son prix à 13,99 €/mois. Ce tarif réduit sera valable pendant la première année. Après, il passera à 19,99 €/mois. Toutefois, contrairement à ce qui se fait chez les autres opérateurs, le prix ne sera pas la seule chose qui va changer. L’offre bascule aussi vers le forfait Free 5G de 210 Go, ce qui la rend encore plus intéressante.

Profiter de ce bon plan



Cette série Free met à disposition 100 Go de data en 4G/4G+ en France métropolitaine pour profiter de vos plateformes de streaming préférées. Vous bénéficiez aussi de 16 Go d’internet utilisable depuis l’Europe et les DOM. Concernant les appels et SMS/MMS, ils sont illimités en France, mais aussi depuis les zones précitées.

Notez que les forfaits Free sont toujours sans engagement. Résilier son abonnement est donc possible à tout moment, et ce, sans frais ni justificatif.



En résumé, voici ce qu’il faut retenir de cette série Free :