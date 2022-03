Free lance un forfait mobile gratuit pour les réfugiés ukrainiens

Free solidaire avec les Ukrainiens – Crédit : Free

L’invasion de l’Ukraine par la Russie continue de faire des ravages, provoquant un grand afflux de réfugiés en Europe. Nombre de particuliers se sont empressés d’offrir un hébergement aux familles sans point de chute. Mais les entreprises se mobilisent également. C’est notamment le cas de Free mobile. L’opérateur français a annoncé ce vendredi qu’il proposait dès aujourd’hui un forfait totalement gratuit aux Ukrainiens exilés loin de leur pays.

Dans les détail, ces derniers pourront passer des appels sans restriction vers les fixes et les mobiles ukrainiens. En outre, ils auront le droit à quatre heures d’appels chaque mois vers les fixes et les mobiles français et polonais.

Free : un forfait sans engagement pour les Ukrainiens exilés

Parmi les autres éléments inclus dans le forfait, les réfugiés bénéficieront de SMS illimités dans notre pays et à destination de la Pologne et de l’Ukraine. Quant aux MMS, ils seront seulement illimités dans l’Hexagone. Enfin, chaque utilisateur pourra utiliser 10 Go d’enveloppe data par mois, le débit chutant après ce plafond. Sans engagement, ce forfait gratuit fonctionnera du 29 mars au 31 mai. À l’issue de cette date, il arrêtera de fonctionner sans action nécessaire de l’utilisateur.

Pour en profiter, il faut posséder un passeport ukrainien et vous rendre dans une enseigne Free. Ces dernières semaines, nombre d’entreprises se sont mobilisées pour soutenir l’Ukraine. Notamment dans le secteur des jeux vidéo. Par exemple, Fortnite a levé 50 millions d’euros en trois jours pour l’Ukraine en reversant ses bénéfices. De son côté, Necrosoft Games a amassé plus de 6 millions de dollars. Des fonds qui seront reversés à deux associations actives sur le terrain.

