Mail Free (Zimbra) : compte compromis, accès bloqué, comment récupérer sa boîte mail ?

De nombreux utilisateurs du mail de Free, en @free.fr, se sont retrouvés dans la panade juste avant le week-end. Leurs clients mail renvoyaient une erreur et refusaient d’émettre ou de recevoir des courriels. Et si l’on tentait de passer par le webmail de Free, qui utilise le serveur de messagerie de Zimbra, c’était la douche froide avec un « votre compte a été bloqué » suivi de « votre compte a été compromis (vos identifiants ont été récupérés par un tiers) ».

Crédit : Galaxie Média

De quoi faire paniquer n’importe quel utilisateur. Pourtant, dans ce cas précis, il ne faut pas s’en inquiéter plus que de raison. En réalité, c’est une mesure préventive qu’a prise le fournisseur d’accès à Internet de Xavier Niel. Dans un mail que nous avons reçu suite au blocage d’un de nos comptes mail, le service client de Free nous indique que « de nombreux comptes ont été bloqués à partir de la mi-mars ».

Une opération de même envergure s’était déroulée en octobre 2018. Francois Petillon, en charge des mails chez Free, expliquait alors sur un newsgroup que « d’après le site haveibeenpwned.com, on retrouve votre email sur une liste/incident de vols de données ».

Suite à cette analyse, Free préfère bloquer la boîte mail afin de limiter la casse et permettre à son propriétaire d’en rehausser la sécurité en changeant son mot de passe.

La page de connexion bloquée propose à l’internaute de contacter le service compétent à l’adresse [email protected] Si sur quelques forums on peut lire qu’il est plus efficace et plus rapide de passer par les newsgroups de Free (proxad.free.services.messagerie). De notre côté, nous avons obtenu une réponse du service Abuse en moins de 10 heures. Notre compte était débloqué dans la foulée.

Il est cependant nécessaire ensuite de modifier son mot de passe afin de garantir de nouveau la sécurité de son compte mail. Free rappelle dans son mail la marche à suivre :

vous devez vous rendre sur l’interface de gestion : https://subscribe.free.fr/login/

vous devez vous connecter avec les identifiants de votre boite mail, c’est à dire l’adresse email et son mot de passe.

dans la rubrique « GESTION DE VOS COMPTES MAILS », vous trouverez un lien « Modifier votre mot de passe ».

« Si vous n’effectuez pas à cette modification très rapidement, le piratage est susceptible de continuer et votre boîte mail sera une nouvelle fois suspendue. Nous vous invitons également à utiliser ce mot de passe exclusivement pour la consultation de votre boite mail », conclut notre contact du service Abuse de Free.

