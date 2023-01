Freebox Révolution : une offre triple play avec la fibre à moins de 20 €

La Freebox Révolution est proposée à 19,99 €/mois pendant un an. C’est une offre parfaite pour profiter d’un service complet à petit prix.

Vous voulez profiter de la nouvelle année pour changer d’offre internet ? Si le but est de faire des économies sans faire de compromis sur les services, vous pouvez vous tourner vers la Freebox Révolution. La box internet de Free est proposée à 19,99 €/mois pendant un an puis 44,99 €/mois. L’engagement étant de 12 mois, vous pouvez résilier l’abonnement avant que le prix augmente si vous ne voulez pas le payer à son tarif initial.

Niveau services, vous serez bien gâté puisque la Freebox Révolution fournit des services complets et de qualité. Avec la fibre Free, elle vous permet de profiter du très haut débit avec une vitesse jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 600 Mb/s en envoi.

La box vous fait aussi bénéficier d’une offre TV complète. La Freebox TV vous donne accès à plus de 220 chaînes, dont 100 en HD. À celles-ci s’ajoutent les 50 chaînes de TV by CANAL, portant le total des chaînes accessibles à 270 chaînes. Le services CANAL+ Series, Netflix et Amazon Prime Video sont également proposés en option. Notez qu’un lecteur Blu-Ray est intégré à la Freebox Révolution.

Enfin, un service de téléphonie est inclus dans l’offre. Il permet notamment d’appeler en illimité vers les mobiles en France métropolitaine et DOM, et les fixes de plus de 110 destinations.

Si la Freebox Révolution vous intéresse, Free propose de s’occuper de la résiliation à votre place. Le fournisseur offre aussi jusqu’à 100 € de remboursement sur vos frais de résiliation.

En résumé, voici ce qu'il faut retenir de l'offre Freebox Révolution de Free :