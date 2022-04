French Days 2022 : dates, enseignes, conseils, tout savoir sur la foire aux promotions

Les French Days 2022 – Crédits : Unsplash / Rue du Commerce

Depuis 2018, plusieurs grandes enseignes de e-commerce organisent chaque année les French Days. Une sorte de Black Friday à la française qui permet aux consommateurs de faire de bonnes affaires en ligne et en magasin sur une large sélection de produits. Désormais, il existe deux édition, une à l’automne et une autre au printemps. Dans cet article, nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez sur les French Days 2022

French Days 2022 : quand auront-ils lieu ?

L’échéance approche ! Les French Days 2022 seront organisés du mercredi 4 mai à 7 heures au lundi 9 mai à minuit. Cinq jours où les promotions se succéderont à une vitesse vertigineuse si bien qu’il faudra être à l’affût pour dénicher la perle rare à moindre coût.

French Days 2022 : quels commerçants ?

Nous retrouverons évidemment aux manettes les six grandes plateformes de e-commerce qui sont à l’origine du projet, à savoir Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé. Cela étant dit, les French Days sont ouverts à d’autres enseignes qui ont donc tout loisir de les mettre en place sur leur store en ligne ou dans leurs magasins physiques.

Ci-dessous, vous pourrez accéder rapidement aux sections French Days des commerçants phares de l’opération qui écouleront notamment une flopée de produits tech pour les geeks que nous sommes. À noter qu’Amazon ne participe pas directement aux French Days. Le géant proposera tout de même des promotions intéressantes en marge de l’opération.



French Days 2022 : quels produits sont soldés ?

N’ayant pas de boule de cristal, nous ne pouvons pas vous dévoiler précisément quels seront les articles en promotion. À l’aune des précédentes éditions, vous pouvez toutefois être sûr que certains produits high tech bénéficieront de ristournes appréciables. L’année dernière, nous nous faisions notamment l’écho de promotions alléchantes sur les ordinateurs portables lors des French Days 2021.

Vous pouvez vous attendre à trouver des réductions sur les écouteurs sans fil ANC, les casques à réduction de bruit, les PC Portable gamer, les TV et les barres de son pour téléviseur. On espère également des soldes sur les meilleurs smartphones Samsung et plus généralement sur les smartphones phares du moment sur Android ou iOS. Avec un peu de chance, certains des meilleurs produits mis en exergue dans nos différents guides d’achat auront le droit à des promotions juteuses. Nous ne manquerons pas de vous le signaler et de vous distiller les bonnes affaires des French Days !

French Days 2022 : comment bien s’organiser ?

Comme évoqué plus haut, vous retrouverez des bons plans French Days sur le site de Tom’s Guide tout au long de l’opération. De quoi vous aiguiller dans votre choix. Quoi qu’il en soit, il est conseillé de dresser une liste en amont des produits que vous visez vraiment. Histoire de ne pas craquer bêtement pour un article dont vous n’aurez pas l’utilité. En fonction de vos finances, établissez aussi un budget à ne pas franchir afin d’éviter de basculer dans le rouge.

Du reste, il est recommandé de farfouiller sur les sites avant que les hostilités s’ouvrent. Un moyen de repérer les prix pratiqués. Et de constater le jour J si la promotion est réellement intéressante ou si le commerçant tente de vous flouer en ayant grossi le prix juste avant le démarrage des hostilités. Soyez évidemment réactifs, les stocks n’étant pas inépuisables. Et n’hésitez pas à comparer les prix pratiqués chez les différentes enseignes pour un même produit afin de faire la meilleure affaire possible.