French Days Boulanger : 370 euros de réduction pour cette barre de son Samsung !

Difficile de faire mieux en terme de prix cassé. La barre de son SAMSUNG HW-Q900A, qui affichait déjà une promotion conséquente de 30%, baisse encore de prix avec une réduction supplémentaire de 10% appliquée automatiquement sur tous les produits son chez Boulanger.

French Days : la barre de son haut de gamme Samsung à prix sacrifié

Pour transformer votre salon en salle de cinéma, il vous faut un grand écran mais vous devez aussi disposer d’un système sonore haut de gamme pour vivre une véritable expérience immersive. C’est ce que la barre de son SAMSUNG HW-Q900A propose avec pas moins de 16 hauts parleurs !

Compatible Dolby Atmos et DTS:X, elle offre une excellente sonorité grâce notamment à sa puissance et à son caisson de basses. Son système de spatialisation se révèle d’une étonnante efficacité. Enfin, la qualité de finition est sans reproche. On vous met au défi de trouver une système sonore aussi performant pour ce prix.

