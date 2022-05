French Days Cdiscount : -57% sur la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Ce pèse-personne connecté a fait une sacré cure minceur au niveau de son prix avec une perte de poids de 20 euros. Habituellement en vente pour 34,99 €, il est disponible à 14,99 euros avec la livraison gratuite sur le site de Cdiscount à l’occasion des French Days. Une occasion en or à ne pas manquer !

L’été arrive dans quelques semaines et vous voulez vous remettre au sport pour perdre les kilos pris cet hiver ? Pour vous aider à atteindre votre objectif, la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est l’outil idéal. Avec une promotion de 57% qui baisse son prix à 14,99 euros, cette balance n’a jamais été aussi abordable.

Balance connectée Xiaomi à seulement 14,99 € pendant les French Days

Une balance connectée permet de suivre efficacement l’évolution de son poids. Pour ce faire, il vous suffit de connecter votre smartphone à la balance en bluetooth et de télécharger l’application Mi Fit.

Mais la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est bien plus qu’un simple pèse-personne puisqu’elle est aussi un impédancemètre. En effet, elle vous permet d’avoir accès à 13 mesures complémentaires qui vous donnent la possibilité de suivre votre évolution avec plus de précision. Parmi ces statistiques, vous retrouverez entre autres votre IMC (Indice de Masse Corporelle), votre IMG (Indice de Masse Grasse), votre taux de masse hydrique, votre masse musculaire et osseuse ainsi que votre âge métabolique.

Enfin, on apprécie sa simplicité d’utilisation ainsi que son design minimaliste et sobre du meilleur goût.