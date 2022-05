French Days et ODR : le Karcher FC 7 sans fil à seulement 275 euros

Initialement mis en vente à 499,99 €, le Kärcher FC 7 sans fil était en promotion à 349,99 € sur Cdiscount. En utilisant le code 25DES299 valable durant les French Days, son prix chute à 324,99 €. Mais ce n’est pas tout ! La marque allemande propose en parallèle une offre de remboursement de 50 € qui permet au final d’acheter le nettoyeur de sol à seulement 274,99 euros.

Pour bénéficier de l’Offre de remboursement de 50€, rendez-vous sur le site de Kärcher ici.

Le Kärcher FC 7 sans fil a prix cassé en cumulant les French Days à l’ODR de 50€

Le Kärcher FC 7 sans fil est un excellent nettoyeur de sol. Avec son poids de 4.3 kg et ses 4 rouleaux rotatifs auto entrainés, c’est un appareil léger et silencieux qui nettoie les sols très efficacement sans les inonder. Il récupère même les saletés, vous évitant ainsi de passer l’aspirateur. On aime particulièrement son système de double réservoirs d’eau avec récupération de l’eau sale et son filtre à cheveux. Enfin, son autonomie de 45 minutes sera suffisante pour la majorité des utilisations.

