French Days Fnac : la montre connectée Xiaomi Mi Watch à prix cassé !

Xiaomi Mi Watch – Crédit : Xiaomi

Jusqu’au 28 septembre prochain à 8h, ce sont les French Days chez la Fnac. Pour l’occasion, l’enseigne propose des réductions sur une multitude de produits parmi lesquels on trouve la montre connectée Xiaomi Mi Watch avec -13% de réduction. Vous pouvez ainsi vous procurer la montre connectée pour seulement 129,99€ au lieu de 149,99€.

Elle est disponible en noir, mais aussi en bleu et beige.

La Xiaomi Mi Watch : un écran haute résolution et une autonomie longue durée

Dotée d’un écran haute résolution de 1,39 pouces, la Xiaomi Mi Watch noir propose un affichage permanent de l’heure, et ce, même en plein soleil. Elle affiche très clairement les appels entrants, votre condition physique, vos notifications et bien d’autres informations. Pour ce faire, elle est notamment équipée de sa propre puce GPS Airoha avec un processeur 12nm. Elle peut ainsi enregistrer vos mouvements et vous suivre dans toutes vos activités avec notamment 117 modes d’entraînement.

Très légère, elle pèse seulement 32 grammes et peut ainsi rester sur votre poignet sans vous gêner. Elle offre aussi une autonomie ultra-longue de 16 jours en mode d’utilisation standard, de 22 jours en mode d’autonomie ultra-longue et 50 heures en mode sport de plein air.

Pour en savoir plus sur la Xiaomi Mi Watch, rendez-vous sur le site de la Fnac !

Précisons que si vous commandez cette montre connectée chez la Fnac, vous pouvez profiter de 4 mois d’abonnement offerts chez Deezer Premium, 1 mois d’abonnement offert chez BrutX et les frais de livraison offerts.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.