French Days : la TV Samsung QE55Q80R et la barre de son HW-Q60R en promo à 999 €

La TV QE55Q80R fait partie de la gamme 2019 de Samsung. Il s’agit d’un modèle haut de gamme, qui exploite une dalle LCD MVA QLED de 55 pouces, fonctionnant à 100 Hz, avec un rétro éclairage Full LED et sachant gérer les couleurs sur 10 bits. Ce dernier point permet d’exploiter dans de bonnes conditions les améliorations apportées par la technologie HDR10+. L’écran est également compatible Freesync, pour des images parfaitement synchronisées avec une console ou un ordinateur.

Les fonctions multimédia et connectées sont nombreuses et sont gérées par le système d’exploitation Tizen, intuitif et réactif. La TV est compatible avec les assistants intelligents de Google, Amazon (Alexa) et Samsung (Bixby). Elle permet d’accéder à de nombreuses applications, parmi lesquelles Netflix, Youtube, Disney+, etc.

La connectique comprend entre autres quatre connecteurs HDMI et deux ports USB. Ces derniers peuvent être utilisés pour lire de nombreux types de fichiers multimédia ou pour enregistrer des programmes TV (avec fonction Timeshift pour la mise en pause du direct).

Crédit : Samsung

La barre de son Samsung HW-Q60R, quant à elle, permet d’obtenir un son Dolby Digital et DTS de type 5.1, avec un canal central pour les dialogues et un caisson de basses externe sans fil. Elle embarque pas moins de dix haut-parleurs, qui délivrent une puissance totale de 360 Watt (dont 160 Watt pour le caisson).

Sa connectique est composée d’un port USB (pour la lecture directe de fichiers audio), d’une entrée numérique optique, d’une prise mini jack et d’une entrée et une sortie HDMI (compatible Arc et 4K HDR). Elle est aussi compatible Bluetooth pour jouer facilement la musique lue sur un smartphone ou une tablette.

Crédit : Samsung

