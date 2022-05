French Days : le PC MSI Modern 15 avec Intel Core 11ème génération à moins de 500€

En 2020, MSI présentait sa nouvelle gamme de Notebook dotés des derniers processeurs Intel de 11ème génération. Depuis, ces ordinateurs portables ont su convaincre les experts comme les consommateurs. Un succès qui n’a surpris personne alors que la 11ème génération de processeurs Intel Core permet des performances exceptionnelles.

Le télétravail est désormais devenu la norme et les consommateurs n’ont jamais été aussi exigeants avec leurs ordinateurs portables et ça tombe bien. La 11ème génération des processeurs Intel permet en effet des performances 20% plus puissantes.

Et bonne nouvelle : pour célébrer les French Days, MSI a décidé de casser les prix de plusieurs PC qui intègrent des puces Intel de 11ème génération. Parmi eux, on trouve le PC portables Modern 15 A11MU-825FR à moins de 500€. En vous rendant sur le site de MSI avant le 9 mai prochain (inclus), vous pouvez profiter de l’ordinateur pour seulement 499,99€ au lieu de 649,99€.

Le MSI Modern 15 : un bijou de technologie à moins de 500€

Doté d’un processeur Intel Core i3 de 11ème génération, le PC MSI Modern 15 propose une productivité améliorée avec un signal plus stable pour des performances au top. Son port Thunderbolt permet des transferts jusqu’à 40 Gb/s et il propose la fonction Power Delivery pour une recharge rapide de tous vos périphériques.

Il bénéficie également de la technologie exclusive MSI True Color et propose plusieurs profils d’affichages pour s’adapter à toutes les utilisations.

Très élégant, il est doté d’un châssis fin et léger et d’une texture créée par méthode de sablage avec un clavier rétroéclairé. Facile à transporter, il est aussi robuste et peut vous accompagner dans tous vos déplacements grâce à sa batterie longue durée qui permet jusqu’à 10 heures d’autonomie. Il respecte notamment la norme militaire MIL-STD, preuve de sa solidité.

Pour en savoir plus sur cet ordinateur d’exception, rendez-vous vite sur le site de MSI.

Un écran 27” pour accompagner au mieux votre PC Modern 15

Vous cherchez un complément idéal pour votre PC Modern 15 ? Nous avons une nouvelle fois l’offre qui répondra à tous vos besoins : l’écran MSI Modern MD271P.

Cet écran 27” Full HD vous propose un pied réglable dans 4 directions. Il est doté d’un mode portrait et d’un taux de rafraîchissement de 75Hz. Pour encore plus de confort, il intègre 2 technologies : la réduction de lumière bleue et un anti-scintillement. Il est ainsi certifié TÜV et constitue le compagnon idéal pour un travail sans fatigue oculaire. Autre bon point : il est compatible VESA et peut donc être installé sur un bras ou un support mural afin de vous faire gagner encore plus d’espace de travail.

Et bonne nouvelle : si vous achetez l’écran MSI Modern MD271P avant le 30 juin, MSI vous offre une carte cadeau Netflix d’une valeur de 25€. Vous pourrez ainsi profiter de tous vos films et séries préférés dans un confort maximal. Cette promotion « EYE love Cinema » est également valable sur d’autres produit à découvrir dans le lien suivant.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.