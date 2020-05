French Days : le PC portable gamer Asus TUF (GeForce GTX 1650) à 760 €

L’Asus TUF505DT-AL161T est un PC portable bien adapté aux jeux, malgré son prix abordable. En effet, il est équipé d’un écran de 15,6 de diagonale, qui supporte une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Sa dalle LCD est mate, pour offrir un confort d’affichage optimal. De plus, elle supporte une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz.

La puce graphique de la configuration est une Nvidia GeForce GTX 1650 (avec 4 Go de mémoire), qui offre des performances adaptées à l’écran de la machine, puisqu’elle est en mesure de délivrer des animations fluides, avec – pour la plupart des jeux – entre 40 et 60 images par seconde, avec un niveau graphique moyen ou élevé. Certains jeux, de type FPS en particulier, pourront atteindre un framerate supérieur en réduisant la qualité graphique, afin d’obtenir une meilleure réactivité dans le feu de l’action.

Parmi les autres composants internes, on trouve la puce AMD Ryzen 5 3550H (4 coeurs cadencés à 2,1/3,7 GHz), complétée par 8 Go de mémoire. L’espace de stockage, quant à lui, prend la forme d’un SSD de 512 Go, qui assure une bonne réactivité lors du démarrage de Windows et du lancement des applications.

Pour le reste, l’Asus TUF embarque un clavier rétro éclairé, toujours pratique pour jouer jusqu’au bout de la nuit sans déranger ses proches, ainsi qu’une Webcam HD.

L’ordinateur portable est compatible Wi-Fi ac et Bluetooth 5, et sa connectique est composée de trois ports USB (dont deux USB 3.0) et d’une sortie vidéo HDMI. Un lecteur de cartes mémoire est également présent. La machine pèse 2,2 Kg.

