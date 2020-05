French Days : le PC portable HP Pavilion 15-CS3019NF à 600 €

Le Pavilion 15-CS3019NF de HP est une configuration bureautique / multimédia qui arbore un design séduisant, avec sa teinte bleue/grise, et des composants musclés. Ainsi, l’ordinateur portable embarque un processeur Intel Core i5 de dixième génération (modèle Core i5-1035G1 de la famille Ice Lake, avec 4 coeurs cadencés à 1,0 GHz, voire 3,6 GHz en mode Turbo), associé à 16 Go de mémoire (DDR4-2666) et ) SSD de 1 To !

La puce graphique Intel UHD permet quant à elle d’exploiter des jeux « légers », comme Fortnite ou World of Tank, dans d’assez bonne conditions, pour peu qu’on n’utilise pas un niveau graphique trop poussé.

Crédit : HP

Malgré la présence d’un écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, qui offre un bon confort d’affichage (dalle mate), le poids de la configuration reste sous la barre des 2 Kg (1,94 Kg pour être précis !). Le clavier est doté d’un dispositif de rétro éclairage (bleu !). Et un lecteur de cartes mémoire SD complè le tout.

Pour le reste, ce Pavilion est équipé de deux haut-parleurs signés Bang & Olufsen et d’une Webcam HD. Sa connectique est composée de trois ports USB 3.1 (deux de type A et un de type C), d’une sortie vidéo HDMI et d’un connecteur Gigabit Ethernet.

