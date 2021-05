French Days : le Realme 8 passe à 214 € chez Cdiscount

Pour les French Days, Cdiscount offre de nombreuses remises dont un code promo qui va vous permettre d’obtenir une réduction de 15 € sur de nombreux produits. Le smartphone Realme 8 passe donc de 229 € à 214 €.

Realme 8 est prix réduit chez Cdiscount

Bien évidemment, les bons plans sont nombreux aujourd’hui grâce aux French Days. Sachez que pour bénéficier du tarif de 214 € sur le Realme 8, il faudra copier/coller le code promo FD15, la réduction s’appliquera ensuite automatiquement lors de la validation de votre panier.

Petit frère du Realme 8 Pro que nous avons testé, le Realme 8 est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Il possède un processeur MediaTek Helio G95, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et une batterie correcte de 5000 mAh. Concernant les photos, il y a un capteur principal de 64 + 8 mégapixels et un capteur frontal de 16 mégapixels.

