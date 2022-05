French Days : les écouteurs sans-fil à réduction de bruit Nothing ear (1) à seulement 74,99 €

Les écouteurs true wireless à réduction de bruit active sont de plus en plus populaires. Pour seulement 100 euros, Les Nothing ear (1) étaient déjà considérés comme le produit avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. À l’occasion des French Days, Amazon propose une réduction de 25%. Une aubaine !

Même sans promotion, les Nothing ear (1) sont des écouteurs sans-fil que nous vous recommandons les yeux fermés. Pour ce prix là, vous ne trouverez pas d’autres écouteurs qui proposent une réduction de bruit active efficace et un son de qualité. Avec 25 euros de remise immédiate, Amazon les propose à la vente à 74,99 euros pour les French Days. Pour ce prix là, vous pourrez même choisir entre le modèle blanc et le noir.

French Days : les écouteurs true wireless à réduction de bruit active Nothing ear (1) sont en promotion

C’est d’abord avec son design tout transparent et très original que ces écouteurs se sont fait remarquer. Mais ce sont surtout ses caractéristiques d’écouteurs premium pour un prix très attractif qui lui ont fait une place au soleil.

La réduction de bruit active est efficace et on apprécie beaucoup les contrôles tactiles complets pour pouvoir contrôler sa musique sans avoir à toucher à son smartphone. Compatibles IOS et Android, les ear (1) sont destinés à un large public, notamment grâce à un son équilibré et un bon confort d’utilisation.

