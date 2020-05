French Days : l’excellent casque Bluetooth anti-bruit Jabra Elite 85H à seulement 162 €

Darty vient de faire passer le prix du casque Jabra Elite 85H de 249,99 € à 179,99 €. Et si vous le commandez par l’intermédiaire d’Acheter sur Google, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 10 % jusqu’à lundi. La facture finale n’est donc que de 161,99 €.

Le Elite 85H de Jabra est un casque audio de type supra aural (les oreillettes englobent complètement les oreilles), qui s’avère confortable. Il bénéficie d’un design sobre et moderne, et ses écouteurs peuvent être repliés pour occuper moins de place. Bon point, le constructeur annonce que le casque résiste à la pluie et à la poussière.

Le casque fonctionne en Bluetooth et a l’avantage d’intégrer une technologie de réduction de bruits active. Cela signifie qu’il utilise des micros qui écoutent l’activité extérieure, afin de générer un contre signal, qui est injecté en temps réel au son délivré par le casque. De cette façon, les bruits de votre environnements sont fortement estompés, ce qui permet de profiter de sa musique ou de communiquer dans les meilleures conditions possibles.

Crédit ; Jabra

Un capteur détecte automatiquement lorsqu’on enlève le casque, ce qui met en pause la musique. De la même façon, la mise en veille s’effectue lorsqu’une oreillette pivote à 90 degrés.

Le Elite 85H délivre une qualité audio de premier ordre, avec des basses bien présentes et des aigus précis. D’autre part, il permet de converser sans aucun souci, puisque ses micros éliminent les différents bruits ambiants (le vent par exemple). Un bouton permet pour lancer un assistant vocal (celui de Google ou d’Amazon, Alexa). D’autres servent à modifier le volume ou à couper temporairement la réduction de bruit, afin d’entendre une personne proche par exemple.

Enfin, le casque offre une grande autonomie, pouvant atteindre 36 heures. Et il se recharge rapidement, via son connecteur USB de type C, puisque 15 minutes suffisent pour retrouver 5 heures d’autonomie.

