French Days : MSI GF65, un PC gamer bien équipé (120 Hz, RTX 2060) à seulement 900 €

Le châssis en aluminium brossé du PC portable MSI GF65 ne pèse que 1,86 Kg. Il peut donc vous accompagner dans vos déplacements sans être trop encombrant.

Son écran de 15,6 pouces exploite une dalle LCD mate IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels), qui a l’avantage de pouvoir fonctionner avec une fréquence de rafraichissement maximale deux fois plus élevée que la normale (120 Hz au lieu de 60 Hz). Cela permet d’obtenir des animations beaucoup plus fluides en jouant.

D’autant que la puce graphique de cette configuration a une bonne réserve de puissance puisqu’il s’agit de la Nvidia GeForce RTX 2060. Celle-ci est en mesure sur certains jeux, pour peu qu’on baisse légèrement le niveau des détails graphiques, de générer entre 80 et 120 images par seconde. L’écran et la puce graphique sont donc parfaitement bien adaptés.

Parmi les autres composants, on trouve le processeur Intel Core i5-9300H (un modèle à quatre coeurs cadencés à 2,4/4,1 GHz, ainsi que 8 Go de mémoire DDR4-2666 et un SSD NVMe PCIe de 512 Go. Ce dernier est suffisant pour abriter Windows 10 (non fourni) et plusieurs jeux.

Le reste de l’équipement comprend un clavier rétro éclairé (en rouge), une Webcam et tous les connecteurs habituels : HDMI, RJ45, quatre ports USB 3.2 (dont de type C) et une prise casque/micro.

