Fujifilm X-T4 : photo et vidéo sans compromis

Réaliser de jolies photos avec son smartphone est bien entendu tout à fait possible mais, si l’on souhaite passer à la vitesse supérieure, il vaut mieux posséder un appareil digne de ce nom. Et, en la matière, l’appareil photo hybride Fujifilm X-T4 est un incontournable !

Cet appareil possède de nombreux atouts. Qu’il délivre de très belles images avec une restitution des couleurs impeccables sans aucun bruit n’est pas vraiment une surprise. Mais il est aussi incroyablement performant lorsqu’il s’agit de capturer les mouvements que ce soit en photo ou en vidéo.

Taillé pour la rapidité

Le XT-3 affichait déjà d’excellentes performances pour la prise de vue en rafale, le X-T4 va encore plus loin et propose de capturer pas moins de 15 images/seconde avec l’obturateur mécanique et jusqu’à 30 images/seconde avec l’obturateur électronique.

Mais ce n’est pas le tout d’aller vite, encore faut-il que les images soient nettes. Et grâce à son autofocus ultra-performant, vous réussirez toutes vos photos d’actions. Les photographes de sports, par exemple, sauront apprécier cette capacité.

Pour renforcer encore cette compétence, le X-T4 possède un module de stabilisation très puissant qui peut effectuer jusqu’à 10 000 corrections à la seconde. Cela assure d’avoir une image parfaitement nette même lors d’une prise de vue à main levée.

La vidéo n’est pas en reste

Quels que soient vos projets vidéo, professionnels ou non, le Fujifilm X-T4 peut largement relever le défi. Il est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde et en Full HD jusqu’à 240p. Vous pourrez gérer votre colorimétrie grâce aux nombreux pré-réglages proposés. Vous pouvez faire appel à un tout nouveau mode (ETERNA Bleach Bypass) qui produit des contrastes élevés tout en conservant un faible niveau de saturation. De quoi donner du style à vos films.

Pour exprimer votre créativité, vous pourrez également effectuer des ralentis en vidéo avec un mode 240 images par seconde en 1080p pour vos slow motions. Et pour assurer la qualité des images vous pourrez vous appuyer sur l’autofocus aussi puisant en photo qu’en vidéo ainsi que sur la fonctionnalité très pratique de suivi du sujet.

Un kit contenant le Fujifilm X-T4 et un objectif chez Fnac

Pour accéder à ce niveau de qualité, vous pouvez acquérir le Fujifilm X-T4 sur le site de la Fnac dans un bundle incluant également l’objectif XF 16-80 mm. Ce kit se révèle très intéressant car il vous permet d’économiser 300 euros.

En effet, le boitier seul coûte 1799 euros et l’objectif 800 euros, soit un total de 2599 euros. Acheter en kit cela ne vous coûtera que 2299 euros (-5% de réduction supplémentaire et livraison gratuite pour les adhérents Fnac+).

Le bundle Fujifilm X-T3 avec accessoires en promotion

Mais si vous préférez investir un budget plus modeste vous pouvez opter pour le petit frère du X-T4, le X-T3. La Fnac propose un pack au tarif très attractif de 1399 euros, incluant en plus du boitier un objectif XF 18-55 mm (vendu 700 euros seul), un étui en cuir BLC-XT3, une batterie de secours NP-W126S (particulièrement utile pour les tournages un peu longs), un chargeur, les bouchons pour protéger les objectifs et un Flash EF-X8 pour les situations de faible luminosité.

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.