Galaxy Book2 Pro | Book2 Pro 360 : moniteur, écouteurs, voici les bonus de précommande pour l’achat d’un PC portable Samsung

Avant de vous en dire plus à ce sujet, nous vous proposons de découvrir les principales caractéristiques de ces ultrabook alliant design premium et performances haut de gamme.

Un PC portable convertible en tablette

Tous les ordinateurs de la série sont des ultrabooks, des machines fines et légères aisément transportables pour faciliter un usage nomade et un transport quotidien. Mais alors que les Galaxy Book2 Pro et Book 2 adoptent un design traditionnel, les Galaxy Book2 Pro 360 et Book 2 360 optent pour l’hybride avec un format 2-en1 de PC portable qu’il est possible de convertir en tablette, ou de poser sur une surface plane en “mode tente”.

Les modèles 360 sont donc équipés d’un écran tactile afin de faciliter la navigation et l’utilisation générale lorsque l’utilisateur y a recours comme tablette. Le Galaxy Book2 Pro est même livré avec un stylet S Pen inclus, qui permet de booster à la fois la productivité et la créativité grâce à son temps de latence ultra faible et sa précision.

L’AMOLED pour sublimer l’écran

Les modèles Pro sont tous les deux proposés en deux tailles d’écran : 13,3 et 15,6 pouces. Le Galaxy Book2 Pro est disponible en 13,3 pouces, et le Galaxy Book2 présente une diagonale 15,6 pouces.

Important point fort sur la concurrence, c’est une dalle AMOLED qui est fournie sur l’ensemble de la série. Cette technologie offre de meilleures performances dans des environnements très lumineux, un contraste bien plus convaincant que le LCD, et des noirs plus profonds.

Des CPU Intel Alder Lake, une certification Intel EVO

L’une des grandes attractions des PC portables Galaxy Book2 est leur processeur Intel Core de 12e génération (Alder Lake), gravé par l’intermédiaire d’un procédé de gravure en 10nm. Le CPU est puissant et capable de gérer les processus lourds et les tâches gourmandes en ressources, en témoigne la fréquence d’horloge jusqu’à 4,6 GHz en mode turbo du Intel Core i7-1260P qui équipe les Galaxy Book2 Pro 360 et Galaxy Book2 Pro. Mais il est aussi optimisé pour maîtriser sa consommation énergétique et ainsi rallonger l’autonomie déjà conséquente de la batterie.

Pour profiter d’un système fluide, d’applications qui s’ouvrent rapidement et pour réduire les temps de chargement ou de transfert de fichiers, toutes les références embarquent une solution de stockage rapide SSD NVMe.

Les Galaxy Book2 Pro 360, Galaxy Book2 Pro et Galaxy Book2 360 sont tous les trois certifiés Intel EVO, un label très recherché par les constructeurs qui garantit aux consommateurs que l’ordinateur remplit des critères exigeants en ce qui concerne les performances, la mobilité ou encore l’autonomie.

Les meilleures performances sur internet

La qualité de la connectivité sans fil ne peut pas être négligée sur ce genre d’appareils mobiles, et Samsung l’a bien compris en proposant une compatibilité avec la nouvelle norme WiFi 6E, qui profite des améliorations apportées par le WiFi 6 tout en libérant l’utilisation de la bande de fréquences des 6 GHz afin d’améliorer l’expérience sans fil.

Le Galaxy Book2 Pro 360 ne prend pas en charge que le réseau domestique, mais aussi le réseau mobile pour rester connecté en toutes circonstances. Il supporte même la 5G afin d’accéder aux débits les plus rapides qui soient. Pour la communication avec les accessoires et périphériques sans fil, c’est le performant standard Bluetooth 5.1 qui a été choisi.

La connectique n’est pas en reste avec au menu, selon les modèles, des ports Thunderbolt 4 et USB-C, un emplacement pour carte microSD et une prise jack 3.5mm pour l’audio.

L’écosystème Galaxy

Samsung a fortement développé son écosystème Galaxy pour renforcer les liens et les possibilités entre les différents appareils de la marque et créer une expérience qu’on ne retrouve pas chez les autres fabricants. Par exemple, si vous possédez une tablette Galaxy Tab S, vous pouvez y recourir comme écran secondaire en la connectant, avec ou sans fil, à un Galaxy Book2. L’utilisateur peut alors étendre ou dupliquer l’affichage à sa convenance comme pour n’importe quel moniteur externe branché en HDMI ou DisplayPort, et utiliser le clavier du PC pour les deux écrans.

On peut aussi citer Quick Share pour partager simplement des fichiers entre appareils Samsung Galaxy, ou Link to Windows pour basculer ses applications mobiles sur ordinateur. L’assistant vocal Bixby et l’application de domotique SmartThings sont aussi de la partie. Tous les Galaxy Book2 tournent sous Windows 11 préinstallé.

L’offre de précommande en détail

Jusqu’au 31 mars 2022 inclus, les Galaxy Book2 Pro 360, Galaxy Book2 Pro et Galaxy Book2 360 sont disponibles en précommande avant leur sortie officielle sur le marché. Les bonus de précommande que nous évoquons ci-dessous concernent les trois modèles.

Le premier avantage est un choix à faire entre un moniteur externe incurvé de Samsung avec une diagonale de 27 pouces et une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro disposant d’une fonction de réduction active du bruit.

Le second avantage vous donne la possibilité de grandement réduire le coût de votre ordinateur grâce à un programme de reprise d’un ancien appareil (smartphone ou tablette). En plus de la valeur estimée du terminal que vous renvoyez à Samsung, la marque ajoute un bonus de reprise d’un montant de 300 euros si votre appareil vaut 1500 euros ou plus, et de 200 euros s’il est évalué à moins de 1500 euros. Une belle économie en perspective.



Enfin, les derniers privilèges de précommander sur le site officiel de Samsung, et non des moindres :

Un an d’assurance Samsung Care+ offerte

Obtenir des points Samsung Rewards à hauteur de 5% du prix du Galaxy Book2 que vous achetez. Ces points peuvent ensuite être utilisés pour acquérir d’autres produits dans le store lors d’une prochaine commande.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung