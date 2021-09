Galaxy Buds 2 : jusqu’à 30% de remise pour l’achat des écouteurs avec un Galaxy Z

Jusqu’au 30 septembre prochain (inclus), vous pouvez bénéficier d’une remise de 30% sur les Galaxy Buds 2 pour tout achat d’un Galaxy Z Flip3 5G ou d’un Galaxy Z Fold3 5G (tous modèles et tous coloris). Disponibles à partir de 149€ depuis le Samsung Shop, les Galaxy Buds 2 se retrouvent à moins de 105€ !

Aussi, dans la même période de temps, si vous achetez les Galaxy Buds 2 depuis le Samsung Shop, vous pouvez profiter de 5% du montant de votre achat crédités sur votre compte Samsung en points Rewards. Pour profiter de l’offre, vous devez simplement être connecté à votre compte Samsung lors de votre achat.

Dotés d’un design minimaliste et ergonomique, les Galaxy Buds 2 proposent la réduction active de bruit et un son immersif signé AKG grâce à 2 haut-parleurs haut de gamme. Ils offrent également une autonomie pouvant aller jusqu’à 29 heures grâce au boîtier de charge sans fil livré avec eux. Ils sont disponibles à 4 coloris : olive, graphite, lavande et blanc.

Galaxy Watch4, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 : les autres offres du Samsung Shop

Pendant le mois de septembre (voire même plus longtemps pour certaines offres), Samsung propose plusieurs cadeaux exceptionnels depuis le Samsung Shop.

Ainsi, jusqu’au 30 septembre prochain (inclus), pour tout achat d’un Galaxy Z Fold3 5G ou Z Flip3 5G, vous pouvez profiter de :

100€ offerts pour la reprise de votre ancien smartphone.

1 an d’assurance Samsung Care+ offert.

5% du montant de votre achat crédités sur votre compte Samsung en points Rewards.

Jusqu’au 31 octobre prochain (inclus), pour tout achat d’un Galaxy Z Fold3 5G ou Z Flip3 5G, vous pouvez profiter de :

Jusqu’à 150€ de remboursement pour tout achat du smartphone accompagné d’un accessoire Samsung éligible.

150€ de remise exceptionnelles sur une large sélection d’accessoires.

Enfin, pour tout achat d’une Galaxy Watch4 ou Watch4 Classic, Samsung vous propose :

50€ de crédit sur votre compte Google Play (valable jusqu’au 20 octobre prochain inclus).

10% du montant de votre achat crédités sur votre compte Samsung en points Rewards (valable jusqu’au 31 octobre prochain inclus).

Un bonus de 50€ offert pour la reprise de votre ancienne montre connectée (valable jusqu’au 31 octobre prochain inclus).

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.