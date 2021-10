Galaxy Buds 2 les écouteurs de Samsung sont à partir de 124 €

Sur le marché depuis cet été, les Galaxy Buds 2 de la marque Samsung bénéficient d’une remise très intéressante chez Amazon. En effet, ils passent à partir de 134 € au lieu de 189 € mais ce n’est pas tout. En cochant la case « Utiliser le coupon de 10 €« , le prix final passera à 124 €.

Les Galaxy Buds 2 sont en promo chez Amazon

En plus de vous offrir un coupon de réduction de 10 €, Amazon vous permet de choisir votre coloris. En effet, ce sont les Galaxy Buds 2 coloris violet et noir qui sont en promotion. Vous pourrez donc acheter les true wireless violet à 124 € et les true wireless noir à 130 €. Attention, l’offre est certainement à durée limitée, il faudra donc veiller à voir s’afficher la mention « Utiliser le coupon de 10 € » pour bénéficier du même tarif.

Concernant le produit en question, sachez que les Galaxy Buds 2 se présentent sous la forme d’écouteurs intra-auriculaires. C’est un critère important à connaître car certaines personnes ne supportent pas ce format et préfèrent les écouteurs type AirPods 3 qui sont actuellement en précommande à la Fnac. A savoir également que vous pourrez contrôler les écouteurs grâce à la surface tactile assez large.

Ils sont bien évidemment équipés de la réduction de bruit, cette option va permettre de réduire les bruits environnants pour vous permettre de vous isoler complètement. Toutefois, dans le doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs true wireless.