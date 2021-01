Galaxy Buds Live : les écouteurs sans fil de Samsung à 99,80€ au lieu de 199 €

C’est un bon plan à ne pas rater chez Rakuten. Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds sont à 99,80€ au lieu de 199€.

Samsung Buds Live : des écouteurs taillés pour les appels

Alors que la marque vient tout juste de présenter ses nouveaux écouteurs Galaxy Buds Pro, le site Rakuten propose une remise de 50% sur leur prédécesseur. Une offre très attractive, mais attention, les Buds Live ne sont pas dénués de défauts.

Fourni dans un étui ressemblant à une petite boîte à bijoux, les écouteurs présentent un design ergonomique qui va s’adapter parfaitement à vos oreilles en toute discrétion, leur forme en haricot les plongeant dans la conque.

Côté rendu sonore, on peut être déçu malgré un effort sur la largeur de la scène stéréophonique. Mais le son n’est pas le fort des Buds Live avec un résultat déséquilibré. Ces écouteurs se différencient également des autres Buds par leur réduction de bruit active. Force est de constater que celle-ci est anecdotique. Qu’ont-ils donc pour eux ? Un design confortable, comme on a pu le voir, mais aussi des commandes complètes. Mais surtout, les Buds Live sont taillés pour la communication. On a une très bonne captation de la voix et une autonomie élevée. Ils procurent jusqu’à 6 heures d’écoute sans interruption, et la charge est très rapide puisque 5 minutes de chargement permettent de tenir 1 heure d’écoute.

Si la précision sonore n’est pas une priorité pour vous, les Buds Live sont donc intéressants avec cette promo de 50% appliquée par Rakuten. Enfin, sachez que si ce modèle ne vous correspond pas vous pouvez toujours consulter notre guide des meilleurs écouteurs intra-auriculaires.