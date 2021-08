Galaxy Buds2 : les écouteurs de Samsung déjà déballés en vidéo avant leur présentation officielle

Même si cela fait plusieurs semaines maintenant que nous connaissons le design des Galaxy Buds2 de Samsung, nous n’avions pas encore eu la chance de voir les véritables écouteurs.

Galaxy Buds2 de Samsung – Crédit : AhmedQwaider888

C’est désormais chose faite, puisque @AhmedQwaider888, un utilisateur égyptien de Twitter, a déjà eu la chance de mettre la main sur les True Wireless avant tout le monde. Dans une vidéo unboxing sur Twitter, AhmedQwaider888 nous présente les écouteurs et leur boîtier de chargement, mais surtout le contenu de la boîte.

En effet, on sait désormais qu’on retrouvera bien sûr les écouteurs et le boîtier, mais également le câble de chargement USB et ce que nous supposons être des embouts de rechange pour s’adapter à tous les types d’oreilles.

Que sait-on des Galaxy Buds2 ?

Les écouteurs de Galaxy Buds2 sont des intra-auriculaires compatibles avec la réduction de bruit active. Leur fiche technique avait été presque entièrement dévoilée par nos confrères de WinFuture il y a quelques jours, mais a depuis été précisée par le leaker @_snoopytech.

Ils disposeront chacun de 3 microphones, d’un woofer de 11 mm et d’un tweeter de 6,5 mm, et seront certifiés IPX7 pour la résistance aux éclaboussures et à la transpiration. On sait également que les écouteurs prendront en charge quelques contrôles tactiles et la norme Bluetooth 5.2.

Chacun des écouteurs Galaxy Buds2 sera équipé d’une batterie de 61 mAh qui offrira une autonomie de 5 heures. Cependant, grâce au boîtier et sa batterie de 472 mAh, vous devrez pouvoir profiter d’une autonomie totale de seulement 18 heures avec l’annulation de bruit active, et 28 heures si celle-ci est désactivée. Comme vous l’aurez remarqué dans la vidéo, le boîtier est équipé d’un port USB-C qui permettra de fournir une heure d’autonomie aux écouteurs en 5 minutes de recharge. Le boîtier est également compatible avec la recharge sans fil via la norme Qi.

Pour rappel, les Galaxy Buds2 seront dévoilés le 11 août prochain lors d’un événement Galaxy Unpacked au prix de 159 euros. Ils arriveront aux côtés du Galaxy Z Flip 3, du Galaxy Z Fold 3 de deux Galaxy Watch.

Galaxy Buds2 Specs:

Bluetooth 5.2

Battery: 61mAh per Bud and 472 mAh Case.

Glossy finish

Ambient Sound/ANC

3 Mics

18h with ANC (5 + 13 in the Case)

28h without ANC (8+ 20 in the Case)

55 min Battery with 5min Charging

Qi Charging

Two speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter

IPX7 pic.twitter.com/tBbR2IoGhg — Snoopy (@_snoopytech_) August 3, 2021

Source : @AhmedQwaider888