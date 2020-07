Galaxy Fold 2 : le smartphone pliable de Samsung a du retard, il ne sera pas présenté en août

Galaxy Fold / Samsung

La présentation officielle du Galaxy Fold 2 était attendue pour le 5 août lors de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung. Le géant sud-coréen y présentera les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra, les deux flagships les plus attendus depuis la sortie de la gamme Galaxy S20 il y a quelques mois. De nouveaux écouteurs sans-fil qui s’appelleraient les Galaxy Buds Live devraient également y être annoncés. Enfin, la communauté s’attend aussi à découvrir les Galaxy Tab S7 et S7 Plus, dont une fuite a récemment dévoilé les caractéristiques. L’évènement Unpacked promet donc d’être riche en annonces, mais il vient apparemment de perdre la présentation du Galaxy Fold 2 qui était pourtant attendue avec impatience.

Le Snapdragon 865+ équipera Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Z Flip 5G etc.

Le Galaxy Fold 2 n’est pas prêt pour une sortie en septembre

Le Galaxy Fold 2 est le successeur du Galaxy Fold et une alternative au Galaxy Z Flip, le smartphone pliable à clapet qui se veut à la fois discret et puissant. Si vous vous souvenez, le lancement du Galaxy Fold avait pris quatre mois de retard à cause de soucis d’écran. Cependant, ce ne serait pas la cause du délai du Galaxy Fold 2 (ou Z Fold 2 puisque son nom n’a pas encore été confirmé).

Selon Max Weinbach qui est un leaker très réputé, le Galaxy Fold 2 ne sera pas présenté à la conférence digitale Unpacked parce que « le firmware est loin d’être prêt pour un lancement en septembre ». Il a précisé qu’il y a eu très peu d’informations sur le matériel. Celui-ci a probablement été retardé, d’où l’effet boule de neige. En effet, nous ne savons pas grand-chose à propos du Fold 2, si ce n’est les dimensions de ses deux écrans et son taux de rafraîchissement à 120 Hz pour l’écran interne.

Fold 2 isn't happening at Unpacked. — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 11, 2020

Max Weinbach pense que Samsung annoncera officiellement le Galaxy Fold 2 début septembre et le lancera en octobre. Par contre, il s’attend tout de même à ce que le smartphone pliable soit annoncé dans un teaser à la fin de la conférence.

Source : BGR