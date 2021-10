Galaxy S21 FE : le flagship killer de Samsung sera lancé au CES 2022 début janvier

Après de multiples reports et annulations, Samsung compterait finalement lancer son Galaxy S21 FE au début de l’année prochaine, et profitera vraisemblablement d’un événement majeur, le CES 2022.

Samsung avait fait le choix de ne pas présenter son Galaxy S21 FE lors des deux récents événements Unpacked et Unpacked 2 de l’entreprise, en reportant à plusieurs reprises la sortie de son smartphone. Le fabricant coréen avait pourtant déjà commencé à préparer son arrivée dans ses magasins il y maintenant plusieurs mois.

Samsung S21 FE – Crédit : OnLeaks

La pénurie de composants n’a épargné aucun fabricant de smartphones. Le Galaxy S21 FE a été une des victimes des problèmes d’approvisionnements en puces Snapdragon 888, Samsung préférant donner la priorité à ses nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

D’après un rapport de SamMobile, le fabricant coréen compterait finalement présenter son Galaxy S21 FE au cours du salon CES 2022 de Las Vegas, qui se déroulera du 5 janvier au 8 janvier prochain. Pour l’instant, la date exacte du lancement est inconnue, et cela contredit donc la fuite précédente du leaker Jon Prosser qui annonçait lui la date du 11 janvier.

Le Galaxy S21 FE sera un véritable flagship killer

Comme chaque année, le Galaxy S21 FE sera le smartphone le plus abordable de la série S21. Il offrira un design et des caractéristiques similaires aux modèles plus onéreux, dont notamment une puce Snapdragon 888 de Qualcomm, ou encore un écran FHD+ AMOLED 120 Hz de 6,4 pouces. Le smartphone devrait offrir une autonomie correcte grâce à sa batterie de 4370 mAh.

Côté photo, on retrouvera trois capteurs au dos, dont un principal de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP. À l’avant, les selfies seront assurés par un capteur de 32 MP.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement combien va coûter le smartphone, mais contrairement aux années précédentes, Samsung pourrait bien décider de le brader. En effet, son report de plusieurs mois le rendrait moins intéressant s’il était vendu trop cher, puisque les prochains Galaxy S22 haut de gamme sont attendus dès le mois de février prochain. Le prix devra donc être suffisamment bas pour convaincre les clients d’opter pour la génération précédente plutôt que pour la nouvelle.

Source : SamMobile