Galaxy S22 : leur date de présentation fuite, le lancement serait imminent

Le prochain flagship de Samsung, le Galaxy S22, approche à grands pas. À ce stade, nous savons déjà à peu près tout sur lui, sauf sa date de sortie. Mais selon plusieurs rumeurs et autres bruits de couloirs, une date semble toutefois se dessiner…

Samsung Galaxy S22 Ultra (concept) © OnLeaks x Digit.in

À part leur date de sortie, on sait désormais presque tout au sujet des Galaxy S22. Après la vidéo dévoilant le design des nouveaux smartphones Samsung et une autre information dévoilant les prix en euros des trois modèles du Galaxy S22, c’est aujourd’hui une autre rumeur qui fait parler d’elle.

Vraisemblablement, l’événement Galaxy Unpack pourrait avoir lieu le 8 ou le 9 février 2022, date à laquelle les futurs smartphones du géant coréen seront présentés. Aujourd’hui, cette nouvelle fuite affirme qu’ils seront présentés le 9 février, et pas le 8.

Un Galaxy Unpacked le 9 février 2022 ?

Plus tôt cette semaine, Samsung avait officiellement confirmé qu’elle allait organiser un événement Galaxy Unpacked début février, sans plus de précision. Mais selon une image promotionnelle partagée par le leaker plutôt fiable Evan Blass (AKA @evleaks), le lancement de la gamme des Galaxy S22 aura lieu le 9 février (voir ci-dessous).

L’image promotionnelle mentionne que l’événement commencera à 15 h 00, mais on ne sait pas de quel fuseau horaire il s’agit. Quoi qu’il en soit, Samsung devrait faire une annonce officielle concernant la date de lancement de ses nouveaux smartphones dans les prochains jours, nous le saurons donc très bientôt.

Galaxy Unpacked Leak © DR

Selon les dernières rumeurs, les Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra profiteront d’un SoC Exynos 2200, avec un design peu éloigné des modèles actuels. Le S22 Ultra profitera en outre d’un écran incurvé, d’un emplacement S Pen similaire à la gamme Galaxy Note, d’une grosse batterie de 5 000 mAh et d’une recharge rapide améliorée.

Pour rappel, Jon Prosser avait prédit, en novembre dernier, un événement Unpacked le 8 février 2021 avec une disponibilité des Samsung le 18 février. On s’en rapproche donc. On espère une confirmation de Samsung d’ici quelques jours.

Source : Twitter