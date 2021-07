Galaxy S22 : on en sait plus sur la date de sortie des smartphones premium de Samsung

Comme le rapporte le média coréen Pulse News, les trois Galaxy S22 devraient être dévoilés en janvier 2022, et pourraient sortir en février. Le rapport note également que le Galaxy S22 Ultra utiliserait une caméra de 200 MP conçue en partenariat avec Olympus.

Galaxy S21 Ultra – Crédit : Anh Nhat / Unsplash

Cependant, contrairement à ce qu’avance Pulse News, nous savons déjà que le Galaxy S22 Ultra n’utilisera pas de caméra 200 MP, puisque Samsung aurait décidé de ne pas faire la course aux mégapixels cette année. En effet, le fabricant coréen devrait plutôt dévoiler la troisième génération de capteurs de 108 MP, l’ISOCELL HM4. Xiaomi sera vraisemblablement le premier fabricant à utiliser un capteur de 200 MP dans ses Mi 12 l’année prochaine.

On sait que c’est surtout le Galaxy S22 qui profitera des plus grosses améliorations au niveau de ses capteurs, puisque le smartphone utilisera l’année prochaine une caméra principale de 50 MP, contre seulement 12 MP sur la génération précédente.

Olympus se chargerait de la partie photo

Nous avions également dévoilé en exclusivité en début d’année qu’Olympus pourrait se charger de la photo des futurs smartphones haut de gamme du fabricant coréen. Olympus est un fabricant japonais d’appareils photo et de technologies optiques connu dans le monde entier pour la qualité de ses produits.

Plusieurs fabricants de smartphones travaillent déjà en collaboration avec des entreprises spécialisées dans le domaine de la photo. C’est par exemple le cas de OnePlus qui a récemment signé un partenariat avec Hasselblad pour ses OnePlus 9 et 9 Pro, ou encore Vivo et son partenariat avec Carl Zeiss sur sa gamme Vivo X60.

On ne sait pas encore si le partenariat entre Olympus et Samsung affectera les capteurs photo eux-mêmes, comme c’est le cas chez Huawei et Leica, ou si le fabricant japonais s’occupera plutôt de la partie traitement des photos comme c’est le cas de Hasselblad avec OnePlus. Il faudra probablement attendre encore un peu avant d’en savoir davantage sur ce partenariat.

