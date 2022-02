Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : lequel est fait pour vous ?

Samsung a lancé sa série Galaxy S22 avec trois smartphones haut de gamme qui visent des budgets et des publics différents. Vous ne savez pas lequel choisir ? Nous vous présentons les points forts de chaque modèle afin que vous puissiez vous faire une idée de celui qui pourrait le mieux vous convenir.

Galaxy S22 Ultra : le roi de la photographie

S’il y a un point sur lequel se démarque le Galaxy S22 Ultra par rapport à ses petits frères, et même à la concurrence Android, c’est bien ses capacités en photographie. Samsung a mis le paquet sur son smartphone le plus premium de la série avec un capteur principal de 108 MP et ouverture f/1.8 doté d’une stabilisation optique de l’image et d’un dispositif double pour la mise au point avec à la fois un autofocus laser et un autofocus à détection de phase.

Par défaut, le Galaxy S22 Ultra prend des photos de 12 MP en ayant recours à la technique du pixel-binning. L’appareil va fusionner neuf pixels en un seul afin de profiter de pixels de plus grande taille, et donc d’améliorer la qualité de l’image et de capturer plus de lumière lors de la capture. Grâce à cette technologie, les photos prises dans de mauvaises conditions de luminosité génèrent moins de bruit et deviennent bien plus nettes et lisibles.

L’utilisateur a bien sûr aussi l’opportunité de directement shooter en 108 MP. Dans de cas, il bénéficie d’une image très détaillée dans laquelle il est possible de zoomer loin sans perte de qualité. Ces clichés en 108 MP sont également plus faciles à retoucher ou à redimensionner, et préférables pour un tirage photo.

Le smartphone de Samsung se distingue aussi avec la présence de deux téléobjectifs qui travaillent conjointement pour faire du Galaxy S22 Ultra un champion du zoom. Le premier de 10 MP et f/2.4 avec stabilisation optique de l’image et autofocus à détection de phase autorise un zoom optique jusqu’à 3x. Il est secondé par un téléobjectif périscopique de 10 MP et f/4.9 avec stabilisation optique de l’image et autofocus à détection de phase dual pixel capable d’un zoom optique jusqu’à 10x.

Le Galaxy S22 Ultra a d’autres atouts que son appareil photo dans la manche. Avec une diagonale de 6,8 pouces, il est équipé du plus grand écran de la série. C’est aussi le seul à embarquer une dalle de qualité QHD+ 1440p, les Galaxy S22 et S22+ se contentant d’une définition FHD+ 1080p.

Plus grand que les autres, il accueille logiquement une batterie plus imposante d’une capacité de 5000 mAh, bien supérieure aux 4500 mAh du Galaxy S22+ et aux 3700 mAh du Galaxy S22. Pour les utilisateurs qui ont un besoin élevé en stockage, le S22 Ultra constitue une solution idoine puisqu’il est disponible avec 512 Go et 1 To de mémoire interne, contre 256 Go sur les autres modèles de la série.

Et nous vous gardons peut-être le meilleur pour la fin avec le S Pen, inclus avec le Galaxy S22 Ultra. Le smartphone dispose comme les Galaxy Note d’un emplacement pour ranger et recharger le stylet. Le S Pen permet de contrôler le mobile à distance, de dessiner ou encore d’écrire de manière manuscrite. Il est très utile pour les professionnels en quête de gain de productivité.

Galaxy S22+ et S22 : la taille, ça compte

Les Galaxy S22+ et S22 sont moins coûteux que le Galaxy S22 Ultra et font quelques concessions ici et là, la plus grande différence résidant dans la taille de l’écran : 6,6 pouces pour le S22+ et 6,1 pouces pour le S22. Ceux qui préfèrent un format compact de plus en plus rare sur le marché pourront donc se tourner vers le Galaxy S22 standard, ceux qui préfèrent les grands écrans pour naviguer, jouer ou regarder des vidéos à leur aise miseront plus sur le Galaxy S22+.

Les deux mobiles disposent de la même configuration photo, avec un capteur principal de 50 MP et f/1.8, un ultra grand-angle de 12 MP et f/2.2, ainsi qu’un téléobjectif de 10 MP et f/2.4 offrant un zoom optique jusqu’à 3x. Notons qu’à l’instar du Galaxy S22 Ultra, les S22+ et S22 bénéficient aussi du nouveau mode nuit de Samsung pour des clichés lumineux même dans la pénombre. Ils supportent également l’enregistrement vidéo en 8K à 24 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde.

Autrement, la puce Exynos 2200 qui propulse les trois smartphones est identique, tout comme l’interface One UI basée sur Android 12. Samsung a promis quatre ans de mises à jour Android sur la série.

Prix et précommande

Le Galaxy S22 Ultra est en précommande jusqu’au 24 février 2022 et celle-ci offre des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro, une assurance Samsung Care+ d’une durée d’un an et la possibilité d’obtenir une réduction immédiate de 150 euros sur l’achat du mobile avec la reprise d’un ancien appareil.

Galaxy S22 Ultra 8/128 Go : 1259 euros

Galaxy S22 Ultra 12/256 Go : 1359 euros

Galaxy S22 Ultra 12/512 Go : 1459 euros

Galaxy S22 Ultra 12 Go/1 To : 1659 euros

Les Galaxy S22+ et S22 sont en précommande jusqu’au 10 mars 2022. Les avantages sont les mêmes que pour le S22 Ultra mais avec un bonus de reprise qui passe à 100 euros.

Galaxy S22+ 8/128 Go : 1059 euros

Galaxy S22+ 8/256 Go : 1109 euros

Galaxy S22 8/128 Go : 859 euros

Galaxy S22 8/256 Go : 909 euros

Sachez que certains coloris sont exclusifs au site officiel de Samsung. C’est le cas du Bleu Ciel, Gris et Rouge pour le Galaxy S22 Ultra, ainsi que du Bleu Ciel, Gris, Crème et Violet pour les Galaxy S22 et S22+. Vous bénéficierez d’une coque et d’un chargeur sans fil offerts pour ces coloris exclusifs.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.