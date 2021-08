Samsung Galaxy S22 : une sortie prévue en janvier 2022

D’après SamMobile, Samsung pourrait suivre le même planning que les Galaxy S21 pour le lancement des Galaxy S22 en 2022. La production en masse débuterait dès le mois de novembre, pour une sortie en janvier 2022.

Samsung Galaxy S21 – Crédit : Unsplash

L’année dernière, nous savons que la production des Galaxy S21 avait été lancée début novembre 2020, et Samsung avait officiellement présenté ses smartphones le 14 janvier 2021. Les précommandes s’étaient ensuite étalées jusqu’au 28 janvier 2021.

Si la production des S22 venait à débuter en novembre, nous pourrions donc nous attendre à une sortie à la même période l’année prochaine, d’ici la fin du mois de janvier. C’est donc un peu plus tôt que ce à quoi nous nous attendions, puisqu’une sortie en février avait été précédemment évoquée.

Qu’attendre des Galaxy S22 de Samsung ?

Les Galaxy S22 de Samsung devraient cette année être beaucoup plus intéressants que l’année précédente, notamment grâce à leur nouveau processeur Exynos 2200 qui sera conçu en partenariat avec AMD pour la partie graphique. La puce promet de proposer les mêmes performances que le Snapdragon 898 de Qualcomm qui sera dévoilé en décembre prochain.

De plus, les Galaxy S22 et S22+ devraient avoir droit à une nouvelle configuration photo haut de gamme avec un nouveau capteur principal de 50 MP, contre 12 MP pour la génération précédente. On retrouvera également un capteur ultra grand-angle, et un téléobjectif qui permettra un zoom optique 3X. Il s’agira d’une amélioration significative par rapport à la génération précédente, qui n’offrait qu’un zoom optique 1.1X.

Enfin, les smartphones devraient proposer une recharge rapide plus puissante que les 25 W actuels, mais les capacités des batteries devraient rester identiques. Nous en saurons probablement davantage dans les mois à venir. En attendant l’arrivée des Galaxy S22, Samsung s’apprête à lancer son nouveau Galaxy S21 FE le 8 septembre prochain, et celui-ci a déjà été aperçu dans des magasins du géant coréen.

Source : SamMobile