Galaxy S22 : Samsung va améliorer les caméras de ses smartphones l’année prochaine

D’après le leaker @FrontTron sur Twitter, Samsung pourrait bien utiliser un capteur principal haut de gamme sur les Galaxy S22 et Galaxy S22+, que l’on connait pour l’instant sous les noms Rainbow R et G.

Samsung Galaxy S21 – Crédit : Unsplash

Selon ses informations, les deux smartphones du géant coréen utiliseraient un capteur principal de 50 MP, dont la référence est encore inconnue. Il pourrait s’agir de l’ISOCELL GN2, un énorme capteur de 50 MP que l’on retrouve notamment dans le Xiaomi Mi 11 Ultra. Il s’agit pour l’instant du plus grand capteur 50 MP du marché, ce qui a permis à Xiaomi d’atteindre la première place au classement photo de DXOMARK. Cependant, il pourrait également s’agir d’un capteur de 50 MP moins performant que Samsung dévoilera plus tard dans l’année.

En plus du capteur principal de 50 MP, on retrouverait également un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 12 MP, qui permettra un zoom optique 3X. Pour rappel, les Galaxy S21 et Galaxy S21+ de 2021 utilisent eux aussi trois capteurs au dos, mais il s’agit d’un capteur principal de 12 MP, d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 64 MP.

La configuration photo du Galaxy S22 Ultra reste encore inconnue

Bien que nous ayons désormais plus d’informations au sujet des Galaxy S22 et S22+, la configuration du Galaxy S22 Ultra est encore un mystère. Selon les informations du leaker Ice Universe, Samsung pourrait de nouveau utiliser un capteur de moins de 108 MP sur son flagship, mais cette information n’est pas encore confirmée.

Néanmoins, nous savons déjà que le Galaxy S22 Ultra utilisera un capteur de moins par rapport au Galaxy S21 Ultra actuel, puisque Samsung aurait pris la décision de retirer le capteur 3D ToF de ses smartphones. En effet, Samsung estime que les capteurs 3D ToF n’ont pas de raison d’être dans les smartphones phares pour le moment. Cependant, la société pourrait ramener cette fonctionnalité lorsqu’il y aura suffisamment d’applications, de jeux et d’expériences AR satisfaisants sur le marché.

Enfin, nous avions également dévoilé en exclusivité qu’Olympus pourrait se charger de la photo des futurs smartphones haut de gamme du fabricant coréen. Il faudra probablement attendre encore quelques mois avant de savoir comment ce partenariat va se concrétiser pour la prochaine génération de smartphones Galaxy.

Samsung Rainbow R/G Rear Cam



Main 50MP

Ultrawide 12MP

Telephoto 12MP 3x



Take w/ 🧂



~BV — Tron ❂ #MicrosoftEvent (@FrontTron) June 23, 2021

Source : FrontTron