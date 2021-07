Galaxy S22 Ultra : pas de capteur 200 MP, Samsung ne fera pas la course aux mégapixels

Sur son compte Weibo, le célèbre leaker Ice Universe a dévoilé qu’il était « presque à 100% confirmé que le Galaxy S22 Ultra n’utilisera pas de capteur 200 MP. », contrairement à ce que certaines fuites laissaient entendre.

Galaxy S21 Ultra – Crédit : Anh Nhat / Unsplash

Il ajoute que Samsung devrait utiliser sur le Galaxy S22 Ultra une caméra principale de 108 MP de troisième génération, qui se nommera probablement ISOCELL HM4. Pour rappel, le Galaxy S20 Ultra utilisait un ISOCELL HM1, tandis que le Galaxy S21 Ultra actuel utilise un ISOCELL HM3. L’ISOCELL HM2 est lui un capteur destiné aux smartphones plus abordables. On peut par exemple le retrouver dans le Realme 8 Pro, que nous avions pu tester un peu plus tôt cette année.

Cela confirme les déclarations précédentes d’Ice Universe, qui disait que le géant coréen pourrait revenir à des capteurs plus grands plutôt que de privilégier le nombre de mégapixels. Pourtant, Samsung avait partagé sur Twitter une vidéo laissant entendre qu’il préparait un capteur de 200 MP, mais il ne sera visiblement pas le premier à l’utiliser l’année prochaine.

Dear shutterbug, what do you expect the most from smartphone camera? 📷 pic.twitter.com/HGwmoKYD3V — Samsung Exynos (@SamsungExynos) March 22, 2021

Xiaomi sera le premier à utiliser un capteur de 200 MP dans ses smartphones

Comme c’est régulièrement le cas, Xiaomi sera le premier à utiliser le nouveau capteur de Samsung. En effet, nous avions récemment appris que le Xiaomi Mi 12 Ultra devrait être équipé d’une caméra gigantesque de 192 MP en 2022. Le Xiaomi Mi 11 Ultra actuel utilise lui une caméra de 50 MP.

Le Galaxy S22 Ultra ne devrait donc pas suivre la même voie et se contenter d’un capteur de 108 MP. En plus de ce capteur principal, le smartphone devrait offrir trois autres capteurs, dont notamment un ultra grand-angle, un téléobjectif et un périscope. Néanmoins, l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra sera privé l’année prochaine du capteur ToF, puisque Samsung ne le considèrerait pas comme essentiel.

Les Galaxy S22 et S22+ devraient être les modèles qui bénéficieront de la plus grande amélioration de leur partie photo. En effet, Samsung aurait fait le choix d’utiliser un capteur principal de 50 MP, après avoir utilisé pendant des années un capteur de 12 MP. On retrouverait également un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 12 MP, qui permettra un zoom optique 3X.

Source : Ice Universe