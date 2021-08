Galaxy Watch4 : les montres connectées de Samsung ne sont plus compatibles avec iOS

Samsung a annoncé que ses Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic nouvellement lancées fonctionnent sous le dernier Wear OS 3 n’étaient plus compatibles avec le système d’exploitation d’Apple, iOS.

Samsung a révélé les smartwatches Galaxy Watch4 et Watch4 Classic lors de son événement Galaxy Unpacked du mois d’août, aux côtés des Galaxy Z Fold3, Z Flip3 et Buds2, mais un petit détail n’a pas été révélé sur les smartwatches sur scène.

Watch4 Classic – Crédit : Samsung

En effet, avec sa série Galaxy Watch4, Samsung a discrètement abandonné la prise en charge d’iOS. Sur le site officiel de Samsung, on peut voir que la liste des compatibilités a été modifiée depuis la sortie de l’année dernière. La Galaxy Watch4 est totalement dépourvue du support d’iOS, comme a confirmé Samsung à nos confrères d’Ars Technica.

Par conséquent, il vous sera impossible d’appairer une Galaxy Watch4 avec un iPhone. Samsung a informé le média que les anciennes Galaxy Watch resteraient compatibles. Le géant coréen a non seulement retiré iOS de la liste de compatibilité, mais aussi les anciens smartphones Android fonctionnant sous Android 5.0. En effet, vous devrez désormais vous équiper d’un smartphone qui tourne sous Android 6.0 (Marshmallow) au minimum.

Vous ne pourrez pas activer la montre avec un nouveau téléphone de chez Huawei

De plus, la société a également déclaré que l’activation de l’appareil n’est possible qu’après la connexion à un smartphone prenant en charge les services mobiles Google (GMS) et sur lequel sont installés les services Play et le Play Store, ce qui n’est pas le cas des derniers smartphones de chez Huawei. En effet, le géant chinois a été banni des États-Unis en 2019, et ses nouveaux smartphones ne sont depuis plus compatibles avec mes services de Google.

Contrairement à tous ses précédents dispositifs portables, la Galaxy Watch4 de Samsung est équipée d’un système d’exploitation totalement nouveau qui combine des éléments de deux écosystèmes : Wear OS et Tizen OS. En fait, la Galaxy Watch 4 est la première smartwatch au monde à fonctionner sous « Wear OS Powered by Samsung« . Il s’agit vraisemblablement d’une version basée sous Wear OS 3, mais qui utilise une surcouche One UI.

Source : Ars Technica