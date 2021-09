Galaxy Watch4 Series : Samsung vous offre plein de cadeaux pour l’achat de la montre connectée

Samsung a fait fort pour cette rentrée 2021 et a sorti de nombreux nouveaux produits. Parmi eux, on trouve la Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch4 Classic. Disponibles respectivement à partir de 259,10€ et 319€, ces deux montres sont d’ores et déjà en vente sur le Samsung Shop, et avec elles, le constructeur coréen propose plusieurs cadeaux.

Jusqu’au 20 octobre prochain (inclus), pour tout achat d’une Galaxy Watch4 ou Galaxy Watch4 Classic, Samsung vous propose en effet 50€ de crédit offerts sur votre compte Google Play (via une ODR).

Aussi, jusqu’au 31 octobre prochain (inclus), Samsung vous propose :

10% du montant de votre achat crédité sur votre compte Samsung en point Rewards.

50€ de bonus offerts pour la reprise de votre ancienne montre connectée.

Samsung Shop : toutes les autres offres du moment

En septembre, Samsung ne s’est pas contenté de deux nouvelles montres connectées. Le constructeur coréen a également sorti deux nouveaux smartphones pliables : le Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G.

Pour tout achat de l’un de ces deux smartphones depuis le Samsung Shop, l’enseigne vous offre :

1 an d’assurance Samsung Care+ offert (valable jusqu’au 30 septembre prochain inclus).

100€ offerts pour la reprise de votre ancien smartphone (valable jusqu’au 30 septembre prochain inclus).

5% du montant de votre achat crédités sur votre compte Samsung en points Rewards (valable jusqu’au 30 septembre prochain inclus).

150€ de remise exceptionnelles sur une large sélection d’accessoires (valable jusqu’au 31 octobre prochain inclus).

Jusqu’à 150€ de remboursement pour tout achat du smartphone accompagné d’un accessoire Samsung éligible (valable pour tout achat effectué avant le 31 octobre prochain inclus).

Enfin, pour célébrer la sortie des Galaxy Buds 2, Samsung vous offre 5% du montant du votre achat crédités en points Samsung Rewards pour tout achat des nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit active.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.