Galaxy Z Flip 4 : les premiers rendus officiels dévoilent le smartphone pliable sous toutes ses coutures

Nos confrères de 91mobiles ont dévoilé en avance plusieurs images officielles du prochain Galaxy Z Flip 4 de Samsung, qui succèdera directement au Galaxy Z Flip 3 de 2021. Après que sa fiche technique a été dévoilée le mois dernier, c’est désormais l’occasion de découvrir un des coloris qui sera proposé avec smartphone.

Crédit : 91mobiles

Les premières images officielles du Galaxy Z Flip 4 nous laissent apercevoir le Galaxy Z Flip 4 de Samsung dans un nouveau coloris : Bora Purple. Pour rappel, Samsung va bientôt sortir un nouveau Galaxy S22 en Bora Purple, comme l’a dévoilé Samsung Thailand sur son site officiel. Voir le géant coréen réutiliser ce coloris dans son prochain smartphone pliable phare n’est donc pas vraiment une surprise. ;

En dehors du nouveau coloris, qui ressemble beaucoup au Galaxy Z Flip 3 Lavande, le Galaxy Z Flip 4 utilise des boutons qui ont l’air légèrement plus gros. Les caméras sont également plus protubérantes, ce qui pourrait indiquer que Samsung compte améliorer la qualité des clichés du ce nouveau modèle.

Quelles caractéristiques techniques pour le Galaxy Z Flip 4 ?

Comme nous l’avions vu dans les rapports précédents, le Galaxy Z Flip 4 utilisera toujours un écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,7 pouces. Samsung compterait cependant augmenter la taille de l’écran externe, celui-ci passant de 1,9 pouce à 2,1 pouces. Le smartphone profiterait également d’une batterie plus importante de 3700 mAh, et de deux caméras de 12 MP au dos.

Crédit : 91mobiles

Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que Samsung présente ses Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 le 10 août aux côtés des montres connectées Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Après le Galaxy Z Flip 4, on s’attend à ce que Samsung lève le voile sur une édition spéciale de son smartphone pliable, la BeSpoke Edition. Celle-ci proposerait encore plus d’options de personnalisation par rapport à l’année précédente, puisque les clients auront le choix entre 49 combinaisons de couleurs. Cette version offrirait également différents niveaux de finition, mate ou brillante.

Source : 91mobiles