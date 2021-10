Galaxy Z Flip3 5G Bespoke Edition : imposez votre style

Le Galaxy Z Flip3 5G avec son écran pliant a clairement redessiné les limites tant en matière de design que de fonctionnalités. Ce smartphone, qui une fois plié se glisse dans la poche, offre un écran de 6,7 pouces lorsqu’il est ouvert.

Samsung permet aujourd’hui d’aller encore plus loin, en vous permettant de choisir parmi 5 couleurs applicables sur les 2 faces et de choisir aussi le contour et la charnière qui vous convient le mieux. Soit 49 combinaisons possibles pour s’adapter à votre style.

Et pour tous ceux qui succombent avant le 31 octobre*, Samsung accorde de nombreux bonus.

Jusqu’à 200€ pour la reprise de votre ancien smartphone.

1 an d’abonnement gratuit au Samsung Care (protection totale contre la casse même accidentelle avec la garantie de pièces d’origine Samsung dans un centre de réparation agréé Samsung)

5% de réduction sur votre prochain achat sur Samsung.com

>> Découvrir le Galaxy Z Flip3 5G Bespoke Edition sur Samsung.com

Mais le Samsung Galaxy Z Flip3 5G Bespoke Edition n’affiche pas seulement un design d‘exception, il embarque également ce qui se fait de mieux en termes de technologies. En premier lieu, la performance de faire plier un écran sans perte de qualité avec une résistance hors du commun puisqu’il peut supporter jusqu’à 200 000 pliages. Il offre aussi une résistance à l’eau puisque qu’il est certifié IPX8. Vous pourrez vous en servir même sous la pluie !

Une fois replié, un écran de 1,9 pouce reste accessible pour permettre d’accéder à certains widgets ou à ses notifications sans avoir à l’ouvrir. Cet écran vous permet aussi d’obtenir un aperçu du selfie que vous êtes en train de réaliser. Mais si vous êtes tenté par un Selfie avec un peu plus de distance, pas de problème, il suffit d’utiliser le Samsung Galaxy Z Flip3 5G Bespoke Edition comme trépied en choisissant l’ouverture qui vous convient. Idéal pour des appels en visio avec les mains libres.

L’écran principal propose un taux de rafraichissement qui s’adapte selon vos besoins. 60 Hz si vous êtes en train de surfer ou d’envoyer des messages et 120 Hz si vous êtes en plein partie de jeu. Ainsi, vous aurez toujours une fluidité optimale tout en préservant la batterie.

Le Galaxy a vraiment tout pour séduire, un design exceptionnel, des performances incroyables et votre touche personnelle !

Cet article est une publication sponsorisée par Samsung.