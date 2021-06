Galaxy Z Fold 3 : le smartphone pliant de Samsung sera bien compatible avec le stylet S Pen

La variante américaine du Galaxy Z Fold 3 (SM-F926U et SM-F926U1) a reçu la certification de la FCC plus tôt aujourd’hui, et les documents justificatifs révèlent beaucoup d’informations intéressantes sur l’appareil.

Galaxy Z Fold 3 – Rendu basé sur des photos volées – Crédit : Ben Geskin

On apprend par exemple que le smartphone pliant bénéficie de la 5G (mmWave et sub-6GHz), de la 4G LTE, du CDMA, du Wi-Fi 6, du Bluetooth, d’une puce NFC et d’une puce UWB. Cette puce Ultra WideBand est déjà présente dans le Galaxy S21 Ultra, et permet notamment de contrôler les appareils connectés plus facilement. De plus, elle peut servir à retrouver vos affaires perdues si vous disposez d’un tracker SmartTag+, puisqu’il sera possible de le localiser avec précision.

En plus des informations concernant la connectivité, la certification nous apprend également que le smartphone pliant sera compatible avec la recharge sans fil Qi 9W et la recharge sans fil inversée. Cela correspond donc aux caractéristiques techniques du modèle de la génération précédente.

Le S Pen sera bien compatible avec le Galaxy Z Fold 3

Depuis maintenant plusieurs mois, nous savons également que le Galaxy Z Fold 3 utilisera cette année un verre UTG (Ultra-Thin Glass) beaucoup plus résistant, qui devrait permettre d’utiliser un S Pen. La certification de la FFC vient confirmer cette information, puisqu’il indique que l’appareil dispose d’une fonction de numérisation qui fonctionne avec le S Pen par couplage inductif.

Pour l’instant, on ne sait pas si le smartphone disposera d’un emplacement dédié pour le stylet, s’il sera présent dans la boîte ou s’il faudra se le procurer séparément. En plus du stylet, le Galaxy Z Fold 3 sera également le premier smartphone pliant à être équipé d’une caméra sous l’écran.

Selon le leaker Ice Universe, celle-ci sera la meilleure du marché. En effet, elle offrira une transmittance de la lumière 40 % plus élevée par rapport aux caméras sous l’écran de ses concurrents. Cela signifie que la caméra pourra absorber plus de lumière, ce qui conduira à des images et des vidéos relativement plus lumineuses avec moins de bruit.

L’arrivée des nouveaux smartphones pliants de Samsung approche à grands pas puisque d’après les informations de Max Weinbach, Samsung dévoilera les Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 le 3 août prochain.

Source : MySmartPrice