Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 : Rue du Commerce accueille les nouveaux smartphones pliables de Samsung

Dévoilés il y a peu par Samsung, les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 confirment le constructeur à sa place de leader sur le marché des mobiles à écrans pliables. Ces deux smartphones de nouvelle génération sont disponibles sur Rue du Commerce.

Les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 sont chez Rue du Commerce

Galaxy Z Fold4 : un vrai cinéma portable

Offrant des performances très élevées grâce à son processeur Qualcomm Snpadragon 8+ Gen1 gravé en 4 nm et ses 12 Go de mémoire vive, le Galaxy Z Fold4 est doté d’un grand écran pliable de 7,6 pouces parfaitement adapté à une utilisation multitâches.

Samsung Galaxy Z Fold4 ©Samsung

Affichant une définition confortable de 2176 x 1812 pixels (QXGA+), l’écran Dynamic AMOLED 2x de ce smartphone pliable bénéficie d’un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz selon les besoins et d’une compatibilité HDR10+. Une fois replié, le Galaxy Z Fold4 présente un deuxième écran Dynamic AMOLED 2x de 6,2 pouces affichant une définition de 2316 x 904 pixels. Il profite lui aussi d’un taux de rafraichissement variable (48-120 Hz).

Samsung a apporté un soin tout particulier aux capacités et performances en photo et vidéo de son Galaxy Z Fold4. Ce smartphone haut de gamme possède trois optiques principales : un capteur principal de 50 MPixels (f/1.8) avec stabilisation optique de l’image, un objectif Ultra Grand Angle de 12 MPixels (f/2.2) avec un angle d’ouverture à 123° et un téléobjectif de 10 MPixels (f/2.4) avec zoom optique x3. Les performances du Galaxy Z Fold4 permettent également de capturer des séquences vidéo jusqu’en 8k à 24fps ou 4k à 60fps. Deux caméras selfies supplémentaires de 10 MPixels et 4 MPixels sont intégrées, respectivement placées au niveau de l’écran externe et sous l’écran interne, afin de parer à toute éventualité.

L’autonomie du Galaxy Z Fold4 est confiée à une batterie de 4400 mAh, compatible avec une recharge rapide de 25W et la charge sans-fil jusqu’à 15W. Le smartphone profite enfin de fonctionnalités exclusives à la surcouche One UI de Samsung, offrant des interactions fluides et une intégration optimale à tout l’écosystème Galaxy.

Galaxy Z Flip4 : le smartphone pliable et compact

Avec son design pliable iconique, le Galaxy Z Flip4 mise plutôt sur ses faibles dimensions pour séduire, sa compacité lui permettant de se glisser facilement dans votre sac ou votre poche. Une fois déplié, il offre un grand écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces affichant une définition FHD+ de 2640 x 1080 pixels, avec un taux de rafraichissement adaptatif variant selon les besoins de 1 Hz à 120 Hz. Même replié, le Galaxy Z Flip4 reste fonctionnel grâce à son écran Super AMOLED externe de 1,9 pouce (260 x 512 pixels). Celui-ci permet d’accéder aux paramètres rapides, aux notifications, aux widgets, ou encore à Samsung Pay sans avoir besoin de déplier totalement son smartphone.

Samsung Galaxy Z Flip4 ©Samsung

Le Galaxy Z Flip4 profite lui aussi de toute l’expertise de Samsung en matières de photo et de vidéo : le smartphone pliable est équipé d’une optique principale de 12 MPixels (f/1.8) avec cadrage auto et stabilisation optique et d’une optique Ultra Grand Angle de 12 MPixels (f/2.2) avec un angle d’ouverture à 123°. Une optique de 10 Mpixels (f/2.4) est prévue pour les selfies, que vous pourrez prendre sans les mains en posant le Galaxy Z Flip4 sur un support. Tous ces capteurs sont bien entendu compatibles HDR10+ pour une qualité visuelle optimale.

A l’intérieur du Galaxy Z Flip4, on retrouve un Snapdragon 8+ Gen1 associé à 8 Go de RAM, pour des performances de haut vol. La batterie de 3700 mAh, supportant une charge filaire de 25W ou sans-fil jusqu’à 15W, assure une autonomie confortable. Et tout comme le Galaxy Z Fold4, le Galaxy Z Flip4 profitera au minimum de quatre ans de mises à jour majeures d’Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité, un engagement de Samsung pour ses smartphones haut de gamme.

Disponibles le 26 août chez Rue du Commerce

Les deux smartphones pliables sont d’ores et déjà disponibles chez Rue du Commerce.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est proposé en trois coloris (Noir, Anthracite et Ivoire) par Rue du Commerce. La version équipée de 256 Go d’espace de stockage est proposée à 1799 euros, le modèle avec 512 Go d’espace de stockage étant affiché à 1919 euros.

Le Galaxy Z Flip4 peut quant à lui être commandé chez Rue du Commerce en quatre coloris différents : Graphite, Lavande, Bleu et Or Rose. Ce smartphone est disponible en version 128 Go d’espace de stockage pour 1109 euros, ou en version 256 Go pour 1169 euros.

Les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 sont chez Rue du Commerce