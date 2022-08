Game of Thrones : George R.R Martin rêve d’un univers étendu façon MCU

Avec le lancement de House of The Dragon, l’auteur George R.R Martin voit bien la franchise Game of Thrones s’installer durablement et construire son « propre MCU ».

C’est aujourd’hui que sera enfin lancée la série House of The Dragon. Prequel très attendu de Game of Thrones, ce nouveau programme se focalisera sur la succession du roi Viserys 1er. Dans cette guerre à la couronne, une bonne partie du clan Targaryen s’affrontera pour espérer prendre la relève du souverain. Basée sur la série de livres éponymes, ce nouveau projet devrait rencontrer un succès considérable. Certes, le final bâclé de GOT est encore en travers de la gorge des fans du monde entier, mais personne ne boude son plaisir à l’idée de découvrir cette nouvelle série. L’engouement populaire donne d’ailleurs de nombreuses idées à George R.R Martin, l’auteur de la franchise.

House of The Dragon pourrait ouvrir la voie à de nombreux autres projets – Crédit : HBO

Dans une récente interview, ce dernier a dévoilé son plus grand souhait pour l’avenir. Il rêve que son univers devienne aussi large et puissant que celui de Marvel. Pour lui, GOT a tout ce qu’il faut pour concurrencer le MCU directement dans un avenir proche.

Game of Thrones, House of The Dragon : le début d’un univers plus étendu ?

« Combien de programmes dérivés sortiront ? Combien d’idées avons-nous en développement ? Cela est difficile à dire. Mais nous aimerions beaucoup bâtir une empire sur le modèle de Marvel ou de Star Wars. Ça serait la meilleure chose à laquelle nous puissions aspirer » explique ainsi Martin. Avec son lot de personnages adulés par le public, il semble évident que la franchise GOT pourrait très largement se développer. Cependant, House of The Dragon a demandé un budget colossal, bien plus élevé encore que certaines séries du MCU. Cela demanderait donc un investissement considérable à moyen terme.

Si le succès est au rendez-vous et les retombées financières aussi importantes que par le passé, nul doute que le producteurs considéreront la question avec intérêt. Le rêve de nombreux fans pourrait ainsi devenir réalité. La franchise pourrait même s’offrir des longs-métrages en salles pour créer des ponts entre les différentes histoires développées par Martin et ses équipes. Mais battre les records établis par le MCU demandera du temps.

En attendant d’en savoir plus sur les projets de Martin, il est donc temps de découvrir House Of The Dragon sur nos écrans. Avec ses effets spéciaux spectaculaires et son histoire grandiose, la promesse d’un triomphe semble inéluctable.

Source : Screenrant