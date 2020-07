Game of Thrones : HBO lance le casting du spin-off House of the Dragon

HBO est en pleine préparation de son futur spin-off de Game of Thrones, intitulé House of the Dragon. La chaîne américaine débute en ce moment les castings pour trouver les acteurs principaux de la série.

Malgré la crise sanitaire qui bloque toujours les tournages à Hollywoord, le travail de préproduction s’apprête à débuter pour le prequel de Game of Thrones House of Dragon. HBO lance en effet l’étape des castings, qui auront certainement lieu sous forme de vidéoconférence.

Crédit : HBO

Pour l’instant, aucun nom n’a été dévoilé. On sait cependant que l’intrigue sera inspirée du roman Fire & Blood de George R. R. Martin. Le show racontera les origines de la maison Targaryen, sa période de prospérité et son déclin. Ses événements se dérouleront donc environ 300 ans avant les événements de Game of Thrones.

Plusieurs ancêtres de Daenerys au casting

Si l’on se base sur le roman de George R.R. Martin, plusieurs figures importantes de la famille de Daenerys pourraient peupler la série. On devrait découvrir notamment le roi Viserys I, la princesse Rhaenyra Targaryen, qui maîtrise les dragons depuis son plus jeune âge, la reine Alicent Hightower et Aegon II Targaryen, dont le conflit contre sa sœur Rhaenyra déclencha une guerre connue sous le nom de Danse des Dragons.

House of Dragon est sans doute un des spin-offs les plus attendus de ces prochaines années. Après le succès de Game of Thrones, et la déception causée par sa dernière saison, les attentes des fans sont élevées. La chaîne HBO semble en tout cas porter beaucoup d’espoir dans cette nouvelle série. Plusieurs spin-offs ont en effet été proposés, et un pilote avec Naomi Watts a même été tourné. Ce dernier projet a finalement été annulé, et House of Dragon est la seule série à avoir été validée par la chaîne.

La série sera pilotée par Miguel Sapochnik, ancien scénariste de Games of Thrones, et Ryan Condal, créateur du show de science-fiction Colony. House of Dragon devrait sortir sur les écrans courant 2022.

Source : Entertainment Weekly