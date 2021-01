Game Of Thrones : HBO max prépare une série animée

Selon des révélations du magazine The Hollywood Reporter, HBO max travaillerait sur une série animée dérivée de Game Of Thrones. Son développement aurait cependant à peine débuté. Le service de VOD recevrait en ce moment des scripts de plusieurs scénaristes, et n’aurait pas encore fait son choix. Aucun showrunner ni aucun acteur n’a pour l’instant été évoqué.

Image extraite du dernier épisode de la saison 8 de Game Of Thrones – Crédit : HBO

La série inspirée de l’œuvre de George R.R. Martin aura donc bientôt trois spin-offs. Depuis la fin de la dernière saison diffusée en 2019, HBO a lancé plusieurs projets. Une première série avec Naomi Watts a même été jusqu’au tournage d’un épisode pilote, mais le résultat n’a pas convaincu Warner. Ce spin-off a donc été annulé, mais un autre a été officialisé dans la foulée. HBO max travaille actuellement sur House of Dragons, un prequel qui racontera l’histoire de la maison Targaryen. Celle-ci devrait être diffusée courant 2022.

Deux autres spin-offs Game Of Thrones en préparation

La semaine dernière, le magazine Variety a révélé qu’HBO avait un autre projet Game Of Thrones dans ses cartons. Il s’agit d’une série live-action qui devrait s’intituler Tales of Dunk and Egg et s’inspirer de la série de romans Chroniques du Chevalier Errant. Elle suivra les aventures de Ser Duncan le Grand (Dunk) et de son écuyer Aegon Targaryen (l’arrière-grand-père de Daenerys). L’intrigue de ces contes se déroule 90 ans avant les événements de la série de livres Trône de fer, qui ont inspiré le show Game Of Thrones.

Pour l’instant, on ne sait pas quel roman servira de base à la future série animée. À ce stade, il est même encore un peu tôt pour savoir si le projet sera bien concrétisé. Cette nouvelle confirme néanmoins que Warner a bien l’intention de continuer à développer la franchise Game Of Thrones. La série est encore aujourd’hui le plus gros succès d’audience d’histoire de HBO. La saison 8 a même battu des records de piratage, en devenant le programme le plus téléchargé illégalement au monde.