Game of Thrones : la saison finale s’offre un nouveau trailer deux ans après sa sortie !

Rassurez-vous, vous n’êtes pas tombés dans une faille spatio-temporelle. Le 10 avril prochain, Game of Thrones fêtera ses dix printemps. Cela fera en effet dix ans que le premier épisode pilote a été dévoilé au public. Alors pour fêter son « iron anniversary », la franchise a décidé d’offrir de nombreux cadeaux à ses fans. Et cette bande-annonce incongrue en fait visiblement partie. Impossible de diffuser un tel nid à spoilers avant la saison finale ! Et c’est finalement cela qui s’avère être le plus amusant.

Game of Thrones fête son dixième anniversaire – Crédit : HBO

Même si cette huitième et dernière saison n’a pas fait l’unanimité, cette nouvelle bande-annonce permet aussi d’annoncer le renouveau de la franchise avec de nombreux nouveaux projets à venir dans les prochaines années.

Joyeux anniversaire !

Ce nouveau trailer revient sur des événements clés de la dernière saison. Ainsi, on peut voir ou revoir Daenerys sombrer dans la folie et une tension manifeste avec Jon Snow. On peut également découvrir des extraits de la bataille de Winterfell. Certes, tout est suggéré, mais de trop nombreux indices jalonnent cette bande-annonce 2.0 .

Très sombre, cette nouvelle mouture donnerait presque envie de se replonger dans la saison finale, malgré son issue franchement discutable. Parfaitement calibrée et rythmée, elle permet surtout de rappeler comment la saga initiale s’est achevée, comme pour mieux préparer le terrain pour la suite. Car des séries dérivées arrivent de toutes parts, et il y’en aura visiblement pour tous les goûts ! Surtout quand on sait que George R.R Martin sera aux manettes côté écriture ! Le célèbre romancier vient de signer pour cinq nouvelles années avec HBO, moyennant un contrat plus que juteux, dont le montant astronomique est toujours gardé secret.

On vous conseille de jeter un coup d’œil à la section commentaires de la vidéo. Les fans ne manquent pas d’humour pour commenter la bande-annonce. Certains font comme s’ils ne connaissaient pas la fin de la saison, espérant secrètement que des changements pourraient être encore apportés. Mais non, cela n’est clairement pas à l’ordre du jour et il faudra encore vivre avec de mauvais souvenirs !

Mais que tout le monde se rassure, il semblerait que HBO soit bien décidé à nous livrer du contenu exclusif pour les vingt prochaines années ! Entre projets et pluie de séries dérivées, la ferveur autour du trône de fer n’est pas prête de s’éteindre de sitôt !

Source : Collider