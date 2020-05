GDC Summer 2020 : l’évènement de cet été sera finalement numérique

Crédit : GDC

On ne compte plus les évènements qui ont été annulés, repoussés ou ajustés à cause de la pandémie mondiale de Covid-19. Le virus a déjà contaminé 3,6 millions de personnes à travers le monde. Vous le saviez probablement déjà, mais l’E3 2020 a été annulé. C’est le plus grand salon de jeux vidéo au monde qui devait se tenir en juin à Los Angeles. Sans compter Google I/O, le Mobile World Congress (MWC) qui ont eux aussi été rayés de la carte. Il y a un peu plus d’un mois, nous vous informions que la Games Developers Conference avait été reportée du 4 au 6 août. Elle devait toujours se tenir au même endroit, au Moscone Center à San Francisco, et se prénommer GDC Summer. C’est l’un des plus grands évènements de jeux vidéo destiné aux professionnels.

La toute première GDC numérique

Finalement, étant donné l’état actuel des choses dans le monde et la progression de Covid-19, les organisateurs viennent d’annoncer qu’ils ont un « plan pour transformer GDC Summer en un évènement entièrement numérique afin de mieux servir notre communauté ». De cette manière, ils préviennent les risques et protègent tout le monde d’une possible contamination.

À condition d’avoir un accès Internet, les participants pourront se joindre aux conférences de la GDC en ligne. Dans toute l’histoire de la conférence des développeurs inaugurée en avril 1988, ce sera la toute première fois que l’évènement ne se tiendra pas en personne. Cette année va décidément marquer un tournant dans l’industrie du jeu vidéo et la manière avec laquelle les produits sont présentés au public.

Nous ne savons pas encore quels exposants y participeront. Mais on sait d’ores et déjà que Microsoft, Sony et Ubisoft ont prévu de faire leur propre conférence de leur côté. Espérons que l’évènement numérique de la GDC puisse tout de même attirer un bon nombre de développeurs afin d’assurer son rôle d’échange. Les organisateurs devraient donner davantage de détails très prochainement.

Source : Gizmodo