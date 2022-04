GeForce Now vous permet de lancer des démos très facilement

Les démos sont arrivés sur GeForce Now – Crédit : NVIDIA

GeForce Now trône en bonne place dans notre guide des meilleures offres de cloud gaming. La plateforme de NVIDIA vous donne la possibilité de lancer les jeux de votre bibliothèque sur une grande variété de supports (smartphones, tablette, téléviseurs, PC Windows, Mac, Chromebook). Précision importante, il faut que les titres soient compatibles avec le service et que vous ayez acquis ces derniers au préalable sur Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect ou GOG.

Soucieux d’étoffer son service, NVIDIA vient d’intégrer une fonctionnalité intéressante. Il est désormais possible de lancer des démos directement sur la plateforme sans avoir à passer par des services tiers. L’extrait du jeu se lancera directement sur les serveurs de l’entreprise. L’occasion d’avoir un aperçu fugace d’un titre avant de passer potentiellement à la caisse chez Steam et consorts.

À lire > Les TV LG accueillent GeForce Now pour jouer dans son canapé en 1080p à 60 fps

GeForce Now s’enrichit de démos gratuites

Pour le moment, seules quelques démos sont accessibles. Cette liste va toutefois s’étoffer chemin faisant. NVIDIA assure même que toutes les démo gratuites seront acceptées sur la plateforme. Avec une condition tout de même : si jamais le jeu a le droit à une version intégrale plus tard, il faudra qu’elle soit compatible avec GeForce Now. Voici la liste des démos à l’heure où nous écrivons ces lignes :

Displomacy is Not an Option

Ghostrunner

Inscryption

Chorus

The Riftbreaker Prologue

Microwasp Seekers

BotiBoi

Ces dernières sont accessibles facilement dans l’application sous la rubrique « Jouez instantanément à des démos gratuites » (voir capture en tête d’article). Une fois que vous êtes connecté, il suffit de pointer votre souris sur le titre visé et la partie s’enclenchera. Un bon moyen de tester les mécaniques d’un jeu sur vos appareils. Pour rappel, il est désormais possible de lancer des jeux PC sur votre Xbox One ou votre Xbox Series X/S, GeForce Now prenant désormais en charge le navigateur Microsoft Edge.