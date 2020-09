GeForce RTX 3080 : photos de la carte et de son packaging, en attendant les tests !

Dans quelques jours, il sera enfin possible d’acheter une GeForce RTX 3080. En attendant, et avant que nous ne mettions en ligne nos propres résultats de benchs, voici quelques photos d’un modèle Founders Edition avec son packaging.

NVIDIA a lancé sa nouvelle gamme de cartes graphiques il y a quelques jours déjà, mais les cartes elles-mêmes ne sont pas encore disponibles sur le marché. Avant les RTX 3090 et 3070, la GeForce RTX 3080 devrait être la première à être commercialisée, à partir du 17 septembre. On sait en revanche d’ores et déjà à quoi vont ressembler les différents modèles, des Founders Edition aux versions personnalisées par les partenaires de NVIDIA.

Crédit : Galaxie Media / Tom’s Guide

Ampere : avec ses RTX 3070, 3080 et 3090, le ray-tracing de NVIDIA passe la seconde et la 8K est à portée

On attend également impatiemment de découvrir les premiers tests indépendants de ces nouvelles cartes graphiques, nous vous préparons d’ailleurs une surprise pour lundi prochain. Pour vous faire patienter, voici quelques photos de la GeForce RTX 3080 Founders Edition, avec son packaging et son adaptateur d’alimentation 2x 8-pins vers 12-pins, livré avec la carte comme on s’en doutait.

Crédit : Galaxie Media / Tom’s Guide

Rappelons que la GeForce RTX 3080, basée sur l’architecture Ampere, vient remplacer la gamme Turing au catalogue du constructeur. Elle apporte son lot de nouveautés et d’améliorations, en particulier une gravure plus fine (8nm au lieu de 12 nm), des CUDA Cores plus nombreux, des Tensor Cores et des RT Cores de nouvelle génération, de la mémoire GDDR6X, un moteur d’encodage amélioré ou encore un système de refroidissement plus efficace (sur les modèles Founders Edition), le tout pour un tarif assez intéressant. NVIDIA a pour rappel indiqué que la RTX 3080 Founders Edition sera proposée à 719 euros « seulement », pour des performances annoncées comme deux fois supérieures à celles d’une GeForce RTX 2080…