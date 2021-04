Genshin Impact : la carte de la nouvelle région d’Inazuma fuite avant la mise à jour 1.6

Genshin Impact, le gacha game de miHoYo disponible sur consoles, PC et mobile, cartonne depuis sa sortie en 2020. Il fait d’ailleurs partie de notre sélection des meilleurs jeux de rôle sur Android et iOS. Face à l’énorme succès du jeu, les développeurs sortent régulièrement des mises à jour avec du nouveau contenu. La dernière mise à jour en date, la 1.4, a notamment apporté le nouveau personnage Rosaria le 17 mars dernier.

Désormais, les joueurs attendent avec impatience la 1.5 pour fin avril, puis la 1.6 pour le mois de juin si tout se passe comme prévu. Néanmoins, les fuites au sujet des deux mises à jour sont déjà nombreuses sur la toile. Nous savons par exemple que la 1.5 apportera un système de logements ainsi que deux nouveaux personnages qui s’appelleront Eula et Yanfei. En ce qui concerne la 1.6, l’une des nouveautés les plus attendues est incontestablement la nouvelle région d’Inazuma. Sa carte et son emplacement viennent de fuiter.

Inazuma se situerait derrière la Forêt de pierre de Guyun dans Genshin Impact

Le développeur miHoYo reste encore mystérieux sur la nouvelle région tant attendue. Il a récemment partagé quelques artworks d’Inazuma, mais nous n’avons toujours pas plus de détails. Heureusement, deux leakers réputés de Genshin Impact ont partagé la carte d’Inazuma. Sur Twitter, l’utilisateur « @lumie_lumie » a dévoilé une vidéo montrant la carte d’Inazuma ainsi que quelques endroits clés au début de leur conception.

Ensuite, l’utilisateur « @TheVelturify » a montré en image l’emplacement de la région d’Inazuma dans le monde de Teyvat. Il semblerait donc qu’Inazuma soit située derrière la Forêt de pierre de Guyun. Bien entendu, toutes ces fuites sont à prendre avec des pincettes. Nous ne pouvons pas confirmer leur légitimité et il est tout à fait possible que miHoYo effectue quelques modifications avant le déploiement de la mise à jour 1.6 en juin. D’ailleurs, une fuite récente a détaillé les nouveaux personnages Kazuha, Yoimiya et Ayaka qui feront aussi leur arrivée en plus de la région d’Inazuma.

Enfin, la mise à jour 1.6 de Genshin Impact est également attendue pour la sécurité des comptes. En effet, de nombreux joueurs ont malheureusement eu leur compte piraté depuis quelque temps. Le développeur a donc récemment confirmé que des mesures de sécurité supplémentaires seront implémentées dans une future mise à jour.

